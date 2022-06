Romló tendenciát mutat Magyarországon az orosz–ukrán háborúban közvetlenül vagy közvetve érintett politikusok megítélése a májusi adatokhoz képest – derül ki a Századvég legújabb felméréséből, amelyet a Magyar Nemzet közölt.

A júniusi kutatás alapján a válaszadók közül sokan úgy gondolják, hogy a konfliktusban közvetlenül érintett politikusok elsősorban nem a béke előmozdítására törekszenek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről májusban még 65 százalék vélekedett kedvezőtlenül, ez az arány mostanra 68 százalékra nőtt.

A Századvég ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a válaszadók véleményében az is szerepet játszhatott, hogy az ukrán elnök és stábja több alkalommal is bírálta Magyarországot, illetve a magyar kormány hozzáállását.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökről negatív véleményt alkotók százalékos aránya nem változott, májusban és júniusban a megkérdezettek 72 százaléka tartozott ebbe a csoportba.

A róla kedvezően nyilatkozók aránya ugyanakkor egy százalékponttal csökkent, míg a bizonytalanoké ugyanennyivel nőtt.

A Századvég az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megítélését is megvizsgálta. Az eredmények alapján a válaszadók közel fele (49 százaléka) viszonyul kedvezőtlenül a német politikus személyéhez, a pozitívan nyilatkozók aránya 33 százalék.

Az elemzés szerint a bizottság kedvezőtlen hazai megítélésében az is szerepet játszhat, hogy az Európai Bizottság a háború okozta nehézségek fényében is bejelentette, hogy megindítja Magyarország ellen az egyes uniós források befagyasztását is lehetővé tevő jogállamisági eljárást.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij. Fotó: John Moore / Getty Images)