Navracsics Tibor: Legyen körbevonatozható a Balaton

Bár hivatalosan nem ismerik el, az Európai Unió egyértelműen politikai okokból kifolyólag tartja vissza a Magyarországnak a helyreállítási alapból járó forrásokat – mondta Navracsics Tibor egy interjúban, amelyben azt is elárulta, hogy területfejlesztési miniszterként mik a szívügyei.

A politikus azután nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, hogy az utóbbi napokban több tárgyalást is folytatott uniós politikusokkal. Kifejtette: az eddigi megbeszélések jó hangulatban teltek és eredményesek voltak, bár a liberális politikusok – az Európai Néppárt köreibe tartozó biztosokkal ellentétben – relatíve több időt szenteltek a magyar kormánnyal szembeni kritikáknak, mint a tényleges kérdéseknek.

Navracsics Tibor azt is leszögezte, hogy továbbra is tartja magát ahhoz a véleményhez, miszerint még idén sikerül elfogadni azt a nemzeti tervet, amely a helyreállítási alaphoz való hozzáférést lehetővé teszi. Hozzátette: szerinte egyértelmű, hogy politikai okok miatt tartják vissza a forrásokat.

Bár hivatalosan ezt nem mondják ki, a nem hivatalos csatornákon tisztán látszik, hogy ennek politikai feltételei is vannak.

– mondta a politikus, hozzátéve, szerinte az is bizonyítékértékű, hogy az Európai Bizottság április elején (nem sokkal a magyarországi parlamenti választás után) értesítette a magyar kormányt arról, hogy életbe léptetik az uniós forrásokat jogállamisági kritériumokkal összekötő kondicionalitásrendeletet.

Navracsics Tibor azt is hozzáfűzte, hogy a magyar kormánynak június 27-éig kell válaszolnia az Európai Bizottság levelére is. „És bár azt mondják, a kettőnek nincs köze egymáshoz, számomra elég világos, hogy az ebben a válaszlevélben megfogalmazott érvek és állítások gyorsíthatják vagy lassíthatják, segíthetik vagy hátráltathatják a nemzeti terv elfogadásával kapcsolatos tárgyalásainkat” – fogalmazott, hozzátéve: a nemzeti tervnél fontosabbnak tartaná annak a többéves pénzügyi kerettervvel kapcsolatos partnerségi együttműködés aláírását, ami lehetővé teszi az operatív programok finanszírozását.

Szeretném, ha első lépésként ezt el tudnánk érni, hiszen ez talán kevésbé politikai jellegű, aztán rá lehet fordulni a helyreállítási alappal kapcsolatos tárgyalásokra. És igen, itt nyilvánvalóan szükségszerűek lesznek majd a politikai jellegű tárgyalások, és politikai vitákra is számítani lehet

– mondta Navracsics Tibor.

A miniszter arra is kitért, hogy ha Magyarország a lengyel kormányhoz hasonlóan – amely nemrég jelentős előrelépést ért el ugyanebben a kérdésben – hozzájut a forrásokhoz, akkor vélhetően erős felzúdulás várható a nyugati liberálisoktól.

„Az Európai Parlament liberális képviselői máris aláírásgyűjtést kezdeményeztek, hogy a bizottság ellen bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be, amiért rábólintott a lengyel nemzeti tervre. Ez jó indikátora annak, hogy nagyon éles reakció várható az uniós parlamenttől a magyar nemzeti terv kapcsán is” – vélekedett.

Navracsics Tibor arra is kitért, hogy milyennek látja a magyarországi politikát azután, hogy nyolc év kihagyással ismét miniszter lett. Említette azt is, ma már a gyakorlatban nincs kommunikáció a kormánypárti és az ellenzéki képviselők közt, „pedig egy olyan időszakban, amikor világjárvány, háború és gazdasági kihívások nehezítik az ország fejlődési pályáját, továbbra is úgy tartom, hogy határozottan szükség van a párbeszédre”.

Nem mindig fogunk egyetérteni, adott esetben az éles viták is elkerülhetetlenek, de fent kell tartani az egyenes kommunikációt, mert ha nem beszélünk egymással, az a bizalmatlanságot növeli, a bizalmatlanság pedig egy rosszabb hangulatú országot eredményez

– fogalmazta meg véleményét.

Szívügye, hogy legyen körbevonatozható a Balaton

Másik miniszteri felelősségéről, a területfejlesztésről beszélve Navracsics Tibor azt mondta: a céljuk az, hogy minden magyar régiót alaposan elemezzenek, és annak alapján mondják meg, hogy milyen fejlesztésekre van ott szükség.

A cél tehát az, hogy okosabb válaszokat tudjunk adni az eltérő igényekre az ország különböző pontjain

– fogalmazott a miniszter.

Navracsics Tibor az interjú végén arról is beszámolt: titkos vágya az, hogy előbb-utóbb átszállás nélkül körbevonatozható legyen a Balaton.

Ez turistalátványosságként is kiváló lehetőségeket rejtene magában, éppen úgy, ahogy Budapesten a 2-es villamos, amelynek az útvonalán megcsodálható panorámát a helyieken kívül évente több millió turista is élvezi. Ha ennek megvalósulását elérni nem is tudom a hivatali időm alatt, bízom benne, hogy legalább közelebb jutok hozzá

– mondta, hozzátéve: fontosnak tartja a vasútvillamosítást, az autópályák és autóutak fejlesztését, valamint azt, hogy az ország keleti részében folytassák „azt a beruházásösztönző politikát, amelynek ma már világosan látszanak az eredményei”.

