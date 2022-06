Orbán Viktor támogatni fogja Ukrajna EU-tagjelölti státuszát Brüsszelben

„Az európai állam-, illetve kormányfők holnap először a nyugat-balkáni vezetőkkel fognak találkozni, ezt követően kerül sor az Európai Tanács ülésére, amelynek középpontjában az áll, hogy az EU bővítésének kérdése újra aktuálissá vált” – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Facebook-oldalán kifejtette: egészen eddig a Nyugat-Balkán államai álltak a legközelebb az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, az Észak-macedón Köztársasággal, Montenegróval és Szerbiával is elkezdődtek már a tárgyalások. Az EU-hoz való tényleges csatlakozásuk továbbra is elhúzódik, az ukrán–orosz háború azonban most új lendületet adhat a Horvátország csatlakozása óta lelassult bővítéspolitikának.

Orbán Balázs emlékeztetett rá, hogy Magyarország már tíz évvel ezelőtt, a magyar uniós elnökség során is támogatta az EU balkáni bővítésének ügyét.

Mindannyiunk érdeke, hogy szomszédaink szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállamok legyenek. Ez a geostratégiai jelentősége mellett nemzetpolitikai érdekünk is, hiszen szeretnénk, hogy a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarság is békében és biztonságban élhessen szülőföldjén

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. Azt is hozzátette, hogy Magyarország már korábban egyértelművé tette: egyetért azzal az uniós javaslattal, hogy Ukrajnának és Moldovának is adják meg az EU-tagjelölti státuszt.

Orbán Viktor a napokban tájékoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy az európai uniós csúcstalálkozón is ezt az álláspontot fogja képviselni.

Magyarország elkötelezett támogatója az EU bővítésének, a kérdés újra aktuálissá válása pedig hazánk és egész Európa érdekét szolgálja. Orbán Viktor azért fog dolgozni Brüsszelben, hogy a tagjelölt államok felvétele előtt álló politikai és bürokratikus akadályok mihamarabb elháruljanak

– írta Orbán Balázs, aki szerint a sikeres európai jövő csak az európai országok integrációja mellett lehetséges.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. június 20-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)