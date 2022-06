Két újabb megyében tiltották meg a tűzgyújtást

Azt írták, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, 2022. június 24-étől, péntektől

kihirdetik a fokozott tűzveszélyt, és tűzgyújtási tilalmat rendelnek el Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területén.

A hivatal szerint minderre a kritikusan száraz talajviszonyok és a kánikula, valamint az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárásra való tekintettel van szükség. Emlékeztettek arra is, hogy négy másik megyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok) már néhány napja elrendelték a tilalmat, amely azóta is érvényben maradt.

Közleményükben azt írták, hogy az aszály és a kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken, és ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is. A Magyarországon érvényben lévő tilalmakról az erdotuz.hu oldalán állandóan lehet tájékozódni.