Kilenc hónapos kisbabát mentett ki az autóból egy rendőr

Rendőr mentett meg egy 9 hónapos, autóban rekedt gyermeket Érden. A kislány nagyon sírt, kipirosodott az arca, és fel volt hevülve a teste. Anyja kért segítséget a segélyhívón, mert a kocsi kulcsa az utastérben maradt, és bezárt a központi zár.

A gyerek nagyjából 20 percet töltött a felforrósodott kocsiban a tűző napon. Az RTL Híradója szerint úgy tűnt, nincs komolyabb baja, csak megfigyelésre vitték be a kórházba.

Betörte a csecsemőtől legtávolabbi ablakot

Bent rekedt a tűző napon, de a kiérkező rendőr gyorsan kiszabadította a kisbabát.

Bekötötte a gépjárművébe a gyermekét, berakta a kulcsot az autó ülésére, de mire körbeért, addigra az autó centrálzárja lezárt

– mondta Balázs Gyula őrmester, aki amikor kiérkezett a családi házhoz, azonnal megnézte, hol van a csecsemő, majd betörte a tőle legtávolabbra található ablakot.

Az őrmester szerint nagy hőség volt a kocsiban, és látszott a csecsemőn, hogy rosszul van. Hozzátette:

amikor sikerült bejutnom az utastérbe, a gyermek ki volt pirosodva, és nagyon sírt. Amikor megfogtam a kezét, nagyon fel volt hevülve a teste.

Gyermekmentő orvosi kocsi követte a rendőrt

Perceken belül a mentők is megérkeztek. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta:

több mentőegységet, köztük gyermekmentő orvosi kocsit is riasztottunk. Szerencsére a kislányt sikerült időben kiszabadítani, így a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállítottuk megfigyelésre kórházba.

Legutóbb három hete Újpesten történt pontosan ilyen eset. Akkor is a központi zár hibája miatt egy kétéves kisfiú zárult be több mint egy órára a meleg kocsiba, akit szintén a rendőrök szabadítottak ki, és komolyabb baj nélkül vészelte át az esetet. Tomajmonostorán június elején azonban tragédia történt. Egy négyéves kislányt a buszban felejtettek, és több óra elteltével eszméletlen állapotban találtak rá. Még mentőhelikopterrel be tudták vinni a kórházba, néhány nappal később azonban meghalt.

Egyetlen perc is végzetes lehet a tűző napon álló autóban

A katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel szerint egyetlen perc is életveszélyes lehet a tűző napon álló kocsiban.

Nincs olyan, hogy egy percre ugrom csak be a boltba, vagy megállok egy gyrosra. Úgy működik az autó a napon, mint egy kis üvegház. Percek alatt szauna válhat a kocsiból. Ha például 36 fok a külső hőmérséklet, a kocsiban egészen hamar akár 70 fokos hőmérséklet is kialakulhat, ami már életveszélyesnek számít

– mondta a szóvivő.