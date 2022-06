Vasárnapi misén sem rendeznek rockkoncertet – reagált az ellenzék Kocsis Máté javaslatára

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden nyújtotta be az Országgyűlésnek az Alaptörvény tizenegyedik módosítására irányuló javaslatát. Az általános indoklásból kiderül, hogy pontosan miről van szó:

Kocsis Máté szerint a 2022. évi országgyűlési választás, és az ugyanazon a napon lebonyolított országos népszavazás igazolta a közös rendezés költségmegtakarító hatását, amely a konkrét esetben több mint tízmilliárd forint volt.

A Momentumnál úgy gondolják, a Fidesz csak el akarja terelni a figyelmet a valóban fontos dolgokról, a párt ezek közé sorolta a gazdaság állapotát, az inflációt, és azt, hogy „a kormány a jövő évre az elszegényedés költségvetésével készül”.

Nekünk most nem a két év múlva esedékes választások technikai kérdéseivel kell foglalkoznunk, hanem az emberek megélhetésével, egészségével, gyermekeink jövőjével. Bármikor is legyen az önkormányzati választás, mi ott leszünk, és addig is és azután is az emberek problémáinak megoldásával fogunk foglalkozni, őket fogjuk képviselni.