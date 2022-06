Orbán Viktor a mémmé vált népdal első soraival gratulált Milák Kristófnak

Amint arról az Index is beszámolt, Milák Kristóf 50,14-es idővel utasította maga mögé a 100 méteres pillangó teljes mezőnyét, és másodszor állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára a budapesti vizes világbajnokságon. Több millió magyar szurkolt neki egy emberként, ki a tévé előtt ülve, ki pedig a helyszínen.

Természetesen Orbán Viktor is figyelemmel kísérte az eseményeket, és ahogy tette azt a többszörös világbajnok úszó első győzelménél, most is szinte elsőként gratulált a magyar úszósport jelenlegi legnagyobbjának.

Piros lett a paradicsom, nem sárga, Milák Kristóf az uszoda cápája!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, a poszthoz pedig egy képet is csatolt „a legendás Milák Kristófról”.

(Borítókép: Milák Kristóf. Fotó: Papajcsik Péter / Index)