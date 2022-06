Hiánycikk lehet a rendszámtábla

Az újabb rendszámtáblák kiadásáig hiánycikk lehet a jelenlegi, T betűvel kezdődő sorozat, a problémát már a gépjármű-kereskedők és azok is jelezték, akik külföldről behozott autókat akarnak forgalomba helyezni Magyarországon – derült ki az ATV Híradójából.

Ennek az lehet az oka, hogy már leállították a régi formátumú táblák gyártását annak érdekében, hogy elkerüljék a feleslegesen legyártott rendszámtáblák későbbi megsemmisítését. Azonban addig, amíg az újak nem kerülnek forgalomba, hiánycikk is lehet belőlük – mondta Lendvai Zsolt, a Totalcar újságírója.

Az új rendszámtábla-formátummal a hamisítást is megnehezítik, azzal, hogy a betűk és a számok kerekebbek lesznek, mint a jelenlegi sorozat.

A riportból az is kiderült, hogy több betűkombináció is kimarad az új formátumból, ilyenek például a CS, GY, LY, NY, SZ, TY és ZS, illetve az ideiglenes rendszámok is egyszerűbbek lesznek: az eddigi E, M, P, SP és Z betűjelek helyett egységesen I betűjeleket adnak majd ki.

Mint megírtuk, a rendszámtáblák változásával a jövőben a taxik TX, a honvédség járművei HA, a rendőrség RA, az Országos Mentőszolgálat járművei MA, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járművei NA, a büntetés-végrehajtási szervezet járművei pedig BA betűjelű rendszámtáblákkal közlekedhetnek.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)