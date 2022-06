Egyre durvább az üzemanyaghiány, megszólalt a Mol

Még nem működik olajozottan a rendszer, az 50 literes korlátozás egyes Mol-kutakon még nem vagy nem jól valósult meg – erről beszélt az Indexnek Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője, aki néhány konkrét esetről is beszámolt lapunknak. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára megkeresésünkre úgy fogalmazott, hogy az intézkedés elkerülhetetlenné vált, korlátozás nélkül nem biztosítható az ellátás.

„Egyelőre még sok Mol-kúton dolgozó számára sem egyértelmű a központi utasítás, információink szerint számos töltőállomáson még nem lépett életbe a korlátozás, illetve úgy tudjuk, hogy több kúton csak jövő hét közepére fog megvalósulni az átállás” – nyilatkozta az Indexnek Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője arra a csütörtök esti hírre reagálva, miszerint péntek reggeltől új korlátozást vezetnek be a Mol-kutakon.

A döntés értelmében magyar rendszámú személyautóval legfeljebb ötven litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron.

Üzemanyagkannába vagy edénybe csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat,

de a 3,5–7,5 tonna össztömegű, valamint a mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségi limit nélkül hatósági áron vásárolhatnak.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára kiemelte, hogy trükközésre nem igazán lesz lehetőség, minden egyes kútoszlopot be lehet úgy programozni, hogy 50 liter után automatikusan leálljon.

Bujdos Eszter ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddig beérkező tapasztalatok alapján a rendszer egyelőre korántsem ilyen gördülékeny.

Hallottunk olyan történetet, hogy valaki túlszaladt az 50 literen, és a teljes tankolást piaci áron kellett megfizetnie. Arra is volt példa, hogy a kutas ötven liter után a teherautóknál is leállította a tankolást

– jelezte a holtankoljak.hu ügyvezetője, aki beszélt arról is, hogy a döntés a Mol kiskereskedelmi üzletágára vonatkozik, azok a kis kutak, akik a Moltól vásárolnak, saját belátásuk szerint dönthetnek a korlátozás bevezetéséről. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a kisebb töltőállomások sok esetben már eddig is kénytelenek voltak ehhez hasonló lépéseket tenni, a Mol új ügyfelei ugyanis csak az általuk igényelt mennyiség 66 százalékához juthattak hozzá, míg a régebbi ügyfelek a tavalyi mennyiség 90 százalékát vásárolhatták meg.

„Most talán egy picit a lakosság is megértőbb lesz a kisebb kutakkal szemben, ha azt látja, hogy már a nagy Mol-kutakon is kénytelenek korlátozást bevezetni” – mondta Bujdos Eszter, aki arra a kérdésre, hogy miért dönthetett úgy a társaság, hogy fű alatt, egyik napról a másikra vezeti be az intézkedést, azt felelte, hogy bizonyára azt a pánikvásárlást, betankolási hullámot akarták elkerülni, amelyet eddig kvázi minden egyes bejelentés, módosítás után tapasztalni lehetett.

„Így akadályozták meg, hogy kilométeres sorok alakuljanak ki a kutakon” – tette hozzá.

Korlátozás nélkül nincs ellátás

Grád Ottó szerint az intézkedés bevezetése mára elkerülhetetlenné vált. Ahhoz, hogy a töltőállomásokon folyamatosan lehessen üzemanyagot vásárolni, az egyszeri hozzáférésnek is korlátot kellett szabni. Felidézte, hogy a százhalombattai finomító leállása néhány napon keresztül 40 százalékos kiesést jelentett a feldolgozói kapacitásban, amellett, hogy máig nem lehet tudni, mikor áll helyre az OMV schwechati üzeme. Úgy véli, hogy ilyen súlyos hátráltató tényezők mellett az ellátást csak korlátozás mellett lehet biztosítani.

„Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány” – ezt Bujdos Eszter mondta, amikor arról kérdeztük, hogy mi állhat az intézkedés hátterében. A holtankoljak.hu ügyvezetője hozzátette: ez egyfajta megelőző intézkedés lehet a Mol részéről, hogy a benzinárstop – még ha korlátozás árán is – hosszú távon is fenntartható legyen.

Újabb jelentős többletfeladat a kutasoknak

Grád Ottó kitért arra, hogy a töltőállomásokon dolgozók egyre nehezebb helyzetben vannak, a hatósági árak bevezetése óta ugyanis számos olyan jogszabály lépett életbe, melynek az alkalmazottak igyekeznek érvényt szerezni.

Külön odafigyelést igényelnek a külföldi rendszámú autók, de hazai vásárlók esetén is ellenőrizni kell, hogy teljesülnek-e a hatósági árhoz társított feltételek. A kutakon rendszeresen felmerül a kérdés, hogy jár-e árstoppolt üzemanyag a pótrendszámos, a rendszám nélküli vagy a forgalmi nélküli gépekbe, de estig lehetne sorolni, mi mindenre kell még odafigyelni. Ez jelentős többletfeladat számukra

– mondta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Hozzátette: a személyautóknál a korlátozás nem okoz különösebb nehézséget, a legtöbb jármű tankja ugyanis 45-60 literes.

Reagált a Mol

Lapunk megkeresésére a Mol megerősítette, hogy június 24-étől módosultak a Mol-töltőállomásokon a tankolási szabályok. Változott az egyszerre tankolható üzemanyag mennyisége, illetve a kannába történő tankolás esetén piaci árat alkalmaznak a töltőállomáson.

A Mol-töltőállomásokon a jelenleg érvényes szabályok a következők: normál kútoszlopon a járművekbe maximum 50 litert lehet tankolni (az eddigi 100 liter helyett). A limitet aszerint határoztuk meg, hogy mi az a mennyiség, ami a lakossági felhasználók számára elegendő, a jellemző átlagos tankolást meghaladja. A Mol célja az, hogy a kormányrendelet betartása mellett minden vásárlónak biztosítsa a kiszolgálását és a töltőállomások zavartalan működését

– közölte a társaság. Hozzátette: abban az esetben, ha a fogyasztó magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autóba tankol, úgy hatósági árat fizet. Amennyiben benzinkannába tankol, akkor piaci árat kell fizetnie.

„Ezért arra kérjük a vásárlókat, hogy amennyiben gépjárművük benzintankja mellett külső edényzetbe is tankolnak, azt a benzintankba történő tankolástól elkülönítve, a tankolás vételárának rendezését követően szíveskedjenek megtenni. Ha a gépjármű üzemanyagtartályába, illetve a kannába történő tankolásra egyszerre, egy tranzakció keretében kerülne sor, úgy a tankolás teljes mennyiségére a töltőállomáson feltüntetett piaci árat kellene fizetni” – tájékoztatott a Mol.

Mint ismert, a 480 forinton rögzített hatósági ár októberig marad érvényben. Piaci áron a benzin péntektől átlagosan 779, a gázolaj pedig 833 forintba kerül.

