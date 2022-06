Karácsony Gergelyt is hívta az ál-Klicsko, idő előtt bontották a vonalat

Karácsony Gergely főpolgármestert is felhívta egy férfi, aki Vitalij Klicsko kijevi polgármesternek adta ki magát. Valójában egy deepfake-videóhívásról volt szó, több nagyváros vezetőjét is megkeresték a csalók.

Mint ahogy arról az Index is beszámolt szombaton, Vitalij Klicsko kijevi polgármester vizsgálatot követel, miután néhány deepfake-videó elhitette az európai fővárosok polgármestereivel, hogy az egykori világbajnok ökölvívóval beszélgetnek. Mint kiderült, a szélhámos Karácsony Gergely főpolgármestert is felhívta.

Sürgősen ki kell vizsgálni, hogy ki áll emögött, jelentette ki Klicsko egy videóban, amelyet a német Bild újság osztott meg. Mint jelezte, több európai polgármesterrel is kapcsolatba lépett egy kamu-Klicsko, aki abszurd dolgokat mondott. Kijev polgármestere hozzátette, hogy hivatalos tárgyalásokat csak hivatalos csatornákon keresztül szerveznek Kijevben.

A közelmúltban berlini, madridi és bécsi főpolgármester-kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Mivel a videóhívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail-címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra

– írta szombat este a Facebookon Karácsony Gergely.

Elmondása szerint a hívás nagy részében releváns beszélgetés folyt, de aztán több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívás a tervezetnél jóval korábban be is fejeződött a részéről. Karácsony Gergely – aki hivatalosan is tájékoztatja a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert a csalásról – leszögezte, az igazi Vitalij Klicskóval hamarosan videóhívás keretében egyeztet.