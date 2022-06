Diónyi jégeső hullott az Alföldön, további záporok jöhetnek

Jelentős záporok és jégeső is volt szombaton az Alföldön, amiről videófelvétel és fénykép is készült. Kiadósabb záporra a következő napokban is lehet számítani a térségben.

Több helyen is jégeső kíséri a zivatarokat az Alföldön, ahol felhőszakadás és viharos szél is előfordul. Szombat délelőtt és délután zivatarok elsősorban az Alföld nyugati, középső és déli tájain vannak, miközben a Tisza vonalánál egy masszív zivatarlánc is kialakult.

Az Időkép közösségi oldalára felkerült egyik bejegyzés szerint a jégeső mellett zivatarfelhő is volt, amelyről egy fénykép is készült, ahogy az Alföldön esett jégesőről is.

Az időjárással foglalkozó portál szerint a térségben kialakult zivatarokat kiadósabb záporok követték, amiket továbbiak követhetnek. Emiatt az aszályos területeken némileg fellélegezhet a növényzet, viszont ilyenkor egy része el is folyik a hirtelen lezúdult csapadéknak.





Az előrejelzés szerint a zivatarok után a hőmérséklet jelentősen, akár 10-12 fokot is visszaeshet, ennek köszönhetően átmenetileg a levegő is felfrissül, ami sokfelé csak átmeneti állapot, mivel ilyenkor fülledtség jelentkezik.