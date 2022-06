Megbújik a tűző nap a felhők között, de igazi kánikula lesz szombaton

Szombaton felhős-napos idő várható, főként az ország középső harmadán alakulhatnak ki záporok, zivatarok, keleten, északkeleten nem várható csapadék. A napi maximum hőmérséklet akár 35 fok is lehet.

A legtöbb helyen átmeneti felhősödés várható. Elsősorban a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, zivatar – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A délies, hajnaltól az északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, a hidegre érzékeny részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés és kevés fátyolfelhő is lesz felettünk. Szórványosan – nagyobb számban a középső megyékben – várható zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás kísérhet. A Dunántúlon megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik az északnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az Alföld egyes részein 34, 35 fok is lehet.

Felhőszakadás jöhet

A figyelmeztető előrejelzés szerint szombaton szórványosan számíthatunk zivatarra, erre a legkisebb esély az északkeleti megyékben van. Ekkor már nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki intenzívebb zivatarok is, amelyekhez felhőszakadás, jégeső, illetve viharos szélrohamok társulhatnak.

Egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás miatt:

Pest megyében

Baranya megyében

Bács-Kiskun megyében

Fejér megyében

Komárom-Esztergom megyében

Nógrád megyében

és Tolna megyében.

Az Időkép orvosmeteorológiai jelentése szerint szombaton nem várható fronthatás, de a fokozódó hőség egyre többek szervezetét megviselheti. Fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet, valamint légszomj, rosszullét is előfordulhat. A nagy meleg különösen az idősek és a keringési panaszokkal élők számára lehet megterhelő. Zivatarok idején fokozódhat a fülledtség, felerősödhetnek az asztmások panaszai.

Hétfőtől pedig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, pokolian meleg néhány napra kell számítanunk.

(Borítókép: Varga György / MTI)