Vasárnap újra összecsap a Fidesz és az ellenzék, mutatjuk a helyszíneket

Június 26-án több mint ötven településen tartanak időközi választásokat, polgármesteri pozíciókról és egyéni képviselői helyekről is dönthetnek a szavazók. Akadnak olyan választókörzetek, ahol újra teljes az ellenzéki összefogás, de olyat is találtunk, ahol egymás ellen is ringbe szállnak.