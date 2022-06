Furcsa, ami a Balaton vizével történik, zavarja a helyieket

A Balatoni Szövetség elnöke, Lombár Gábor felidézte, hogy a 2019-es nagy algavirágzást feltáró vizsgálat megállapította, bizonyos körülmények kedvezhettek a tómeder mélyebb rétegeiben található foszfor felszabadulásának, ami újra előfordulhat. Emellett az is felvetődött, hogy a három évvel ezelőtti algásodás előtt villámárvíz, más néven flash flood (sok csapadék hirtelen lezúdulása) volt, ami sok mindent bemoshatott a tóba, és érdekes módon a mostani algásodás előtt is hirtelen sok csapadék hullott a tó körül, közölte az elnök.

Mint kiderült, a Balaton kotrása teljesen leállt, ami ugyan az algásodáson rövidtávon nem tud segíteni, de a tó élettartamának meghosszabbításáért, szükség lenne a befolyókon bekerülő üledék, por és egyéb anyagok miatt a folytatására, közölte Lombár Gábor, aki mielőbbi tájékoztatást vár az illetékesektől az algásodás mértékéről.

A hirbalaton.hu megjegyezte, Pomogyi Piroska már múlt héten jelezte a vízügynek, hogy jelentősebb algásodást tapasztal Balatonederics és Szigliget között, Keszthelyen a Libás strandnál és a mellette lévő yacht-kikötőben.

