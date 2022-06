Gulyás Gergely: A Ryanair vezérigazgatója túl sokat ivott

Gulyás Gergely az interjú elején az oroszok ellen hozott olajembargóról beszélt. Mint mondta: szerinte az európai sajtó nyomása áll a mögött, hogy a magyar kormányt leszámítva szinte minden állam támogatta a lépést idén májusban (holott márciusban, a versailles-i uniós csúcson még más volt a helyzet).

Hozzátette: szerinte a 2010 utáni Orbán-kormányok mindent megtettek az oroszoktól való energiafüggőség csökkentése érdekében.

Amikor 2010-ben kormányra kerültünk, csak Ausztriából és Ukrajnából tudtunk gázt behozni, mára pedig hétből hat szomszédunk irányába van kiépített interkonnektor

– példálózott a miniszter.

A gázembargóról – amely a hetedik uniós szankciós csomag része lehet – Gulyás Gergely azt mondta: ez a lépés a német gazdaságot is nehéz helyzetbe hozná.

Márpedig ha a német gazdaság bajba kerül, akkor az európai gazdaságok összességében bajba fognak kerülni. Ezért itt – legalább átmenetileg – a józan ész érvényesülésében bízhatunk

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter azt is elmondta, hogy a baloldal szerinte hibát követ el azzal, hogy a brüsszeli álláspontot képviseli az uniós kérdésekben, ez az áprilisi választási eredményből is kiderült. „A baloldalnak a legnagyobb vereséget is nehezére esik beismerni, ezért képtelen felocsúdni és észszerű következtetéseket levonni belőle. Vagyis ha érzelmi alapon korábban nem arra jutottak, hogy Budapest és Brüsszel között Budapestet válasszák, akkor most politikai érdek alapján igazán juthatnának erre” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy készek együttműködni Karácsony Gergellyel és a budapesti városvezetéssel, annak ellenére is, hogy „a főpolgármester mandátumának első három évéből kettőt személyes ambícióktól vezérelve a kormány elleni kampányra szánt”. Majd egy következő kérdésre válaszolva azt mondta, hogy mikor Budapesten fut, akkor is látja, hogy mennyire leromlott a helyzet a fővárosban.

Amit sokszor elmondunk, és sajnos nap mint nap igazolva látom, hogy a szemét, a közlekedési dugók és a hajléktalanok visszatértek, illetve megsokszorozódtak a fővárosban 2020 óta. Ezek a szomorú jelenségek ma mindennapi képek Budapesten. Ez tényszerűen nem volt így Tarlós István alatt

– vélekedett a miniszter.

Gulyás Gergely végül a Ryanairrel szemben viselt konfliktusra is kitért. Michael O'Learyről, a vállalat vezérigazgatójáról azt mondta:

Ha valaki egy ír kocsmában töltötte a gyermekkorát, ahol túl fiatalon túl sok alkoholhoz jutott, akkor – úgy látszik – ennek felnőttkorban is nyoma marad.

A miniszter az interjú végén a magyar gazdasági helyzetről azt mondta: „Most tartunk ott, hogy az uniós átlag-GDP 76 százalékát értük el, Portugáliát megelőztük, ami szerintem nagy teljesítmény” – fogalmazott, majd hozzátette: ha úgy haladnak most is, mint az előző ciklusban, akkor szerinte elégedettek lehetnek majd.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Szollár Zsófi / Index)