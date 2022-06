Mintegy nyolc óra a várakozási idő az ukrán–magyar határszakaszokon

Nyolcórás várakozási idővel kell számolnia annak, aki a záhonyi ukrán–magyar határátkelőt választja hétfőn. De Beregsuránynál is megnövekedett várakozásra kell felkészülniük az utazóknak.

A záhonyi ukrán–magyar határátkelő kilépő oldalán, a 4-es főúton az erős személy- és kamionforgalom miatt mintegy nyolc óra a várakozási idő.

Az Útinform azt írja: a 41-es főúton, a beregsurányi határállomás előtt szintén megnőtt a várakozási idő. Ezen az ukrán–magyar határszakaszon két órát kell várakozniuk az autósoknak a kilépés előtt.

Az Index nemrég arról írt, hogy életbe lépett az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, amely hétfő 0 órától csütörtök éjfélig tart. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egyes területein 40 fok közeli meleg is lehet a héten. Az utazóknak a nagy hőség miatt fokozottan figyelniük kell a folyadékbevitelre.

Az Útinform arról is tájékoztat, hogy az M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske térségében korábban felborult egy furgon. A 37-es kilométernél továbbra is zárva tartják mindkét forgalmi sávot, a járműveket a leállósávon engedik el, ez az oka a lassulásnak. Sokan kerülnek a 39-es jelű bicskei kijáratnál, így az 1-es főúton is lelassult a tempó.

Kigyulladt egy autószállító tréler az M86-os autóúton, Szombathely felé a magyarkeresztúri kijárat előtt, a 135-ös kilométernél, az oltási munkák miatt a járműveket megállították.

A 610-es főúton, Kaposvár átkelési szakaszán a 67-es főút csatlakozásánál összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó. A többsávos szakaszon irányonként csak egy-egy sáv járható.

Pest megyében, Vecsésen a Dózsa György úti vasúti átjárót felújítási munkák miatt kedd reggel 8 óráig lezárták. Addig a 4-es főút felé kell kerülni, a javasolt kerülő utat táblák is jelzik.

Komárom-Esztergom megyében, Ászáron, a Tárkányra vezető úton a 16-os kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, ezért azt ma délután fél 1-ig lezárták.