Rusvai Miklós: Nem vagyok oltássoviniszta

Rusvai Miklós elmondása szerint nem adatja be magának az újabb védőoltást, mert ugyan oltáspárti, de nem oltássoviniszta. A szakember úgy véli, emlékeztető oltásra inkább ősszel lenne szükség, akkor is leginkább a 80 év felettiek és a krónikus betegek számára.

A Népegészségügyi Központ legutóbbi tájékoztatása szerint már 12 igazolt majomhimlő fertőzött van Magyarországon. A betegek mind férfiak, a legfiatalabb 28, a legidősebb pedig 43 éves. Rusvai Miklós állatorvos, víruskutató az ATV Start műsorában arról beszélt, hogy a majomhimlő sok esetben nagyon enyhe tünetekkel jelenik meg, akár torokfájással is jelentkezhet.

A szakember kiemelte, hogy jelenleg a vírus a homoszexuális férfiak körében a legelterjedtebb, viszont ez nem azt jelenti, hogy más nem kaphatja el a vírust. Mint mondta, rendkívül fontos, hogy elkerüljük a stigmatizációt, mert a vírusok elleni küzdelemben a legfontosabb a kommunikáció.

Rusvai Miklós szerint Magyarországon is szükség lenne a majomhimlő elleni védőoltásra, elsősorban úgynevezett gócoltás lenne szükséges. Eszerint ha találnak egy fertőzöttet, akkor a beteg közvetlen környezetét is be kell oltani.

Az oltás lényege, nem a gyógyulás, mert az magától is bekövetkezik, hanem az, hogy megakadályozzák a továbbfertőzést.

A legfontosabb a váladékkal teli hólyagok elkerülése, mivel a váladékkal könnyebben terjed a vírus – fejtette ki a szakember az ATV műsorában.

Rusvai Miklós a koronavírus-járványról azt mondta, emlékeztető oltásra leginkább ősszel lenne szükség, akkor is leginkább a 80 év felettiek és a krónikus betegek részére. A szakember szerint a nyári koronavírus egy anomália, mivel eddig nyáron kevésbé volt jelen a vírus, most azonban emelkednek az esetszámok. Elmondása szerint ő nem adatja be magának az újabb védőoltást, mert ugyan „oltáspárti”, de nem „oltás-soviniszta”.