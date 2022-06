Renner Erika: Simán eltussolták volna az ügyemet, a jogvédők sem segítettek

A lúgos orvos bűnügye 2013 óta, éveken át húzódott. A jogerős ítéletet végül 2017 végén mondták ki, de az ügynek azóta is voltak fejleményei: az elítélt panaszt tett az alkotmánybíróságnál, egy titkárnő hamis tanúvallomást tett az ő érdekében, valamint tavaly év végén döntöttek arról, hogy megkapja a neki megítélt kártérítést.

Az áldozat most a wmn.hu-nak adott interjút, amelyben azt mondta: azoknak a nőknek, akiket zaklatás ér, azt javasolja ugyan, hogy menjenek el a rendőrségre, holott tudja, hogy nagy eséllyel el fogják küldeni őket.

Ismerem a retorikát, tudom, hogy működik a rendszer, ezért sokkal fontosabbnak tartom, hogy elmondjam, mire számíthat az áldozat, ha úgy dönt, hogy a hatóságokhoz fordul

– fogalmazott, hozzátéve: az utóbbi évek tapasztalatai után pontosan tudja, milyen kínzó ebben benne lenni, és hogyan fáraszt ki, őröl fel egy nőt egy ilyen bírósági eljárás.

Mérő Vera Lúg című könyvéről – amely arról számol be, hogy ő maga és családtagjai miként élték meg a történteket – azt mondta: „Időnként mi magunk is rácsodálkozunk, hogy honnan volt erőnk mindehhez, de nekem sokat segített a rendszer azzal, hogy ennyire aljas volt, hogy ennyire látványosan nem törődött az ellenem elkövetett bűncselekménnyel.

Minél aljasabb volt, annál jobban ellenálltam, miközben tényleg nagyon sokat köszönhetek a nyilvánosságnak, az újságíróknak, hiszen nélkülük nem lenne ez az egész. Simán eltussolták volna az ügyet

– mondta Renner Erika.

A jogvédők sem segítettek, még mindig zajlik az ügy

Hozzátette azt is, hogy a történtekkel kapcsolatban nemcsak az igazságszolgáltatás hagyta cserben – például azáltal, hogy egy bíró is meghamisította az egyik tárgyalás jegyzőkönyvét –, hanem a jogvédő szervezetek is.

Papírom van arról, hogy intézményi bántalmazás áldozata vagyok Magyarországon, amivel elmentem a Helsinki Bizottsághoz. Elküldtek a francba, nem érdekli őket, menjek a NANE-hoz

– mondta, a rövidítéssel a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen egyesületre utalva. Onnan viszont szintén elküldték arra hivatkozva, hogy „Miért női probléma az, hogy egy áldozat intézményi bántalmazás áldozata is?”.

Hiába van a kezemben egy ilyen irat, nem tudok azzal hova fordulni, hogy ma Magyarországon a jogrendszer tovább bántalmazza az áldozatokat. Az, hogy egy jogvédő társaságot nem érdekli, hogy ma az áldozatokat a rendszer tovább bántalmazza, miközben a fogvatartottak jogaiért elkötelezetten kiáll, végtelenül elkeserítő

– fogalmazott a lúgos orvos áldozata az interjúban.

Renner Erika arról is beszámolt, hogy bár az ellene elkövetett bántalmazási bűnügy lezárult, más esetekkel kapcsolatban még a mai napig zajlik az eljárás. „Legutóbb másfél hete voltunk tárgyaláson, és november 11-én lesz a következő. Van egy férfi, aki három éve zaklatott ugyanebből az ügyből kifolyólag, az utóbbi időben nagyon súlyosan.”

Őt három hete letartóztatták, nem miattam, hanem mert életveszélyesen megfenyegetett egy ügyészt is. De az elkövető családja például a mai napig zaklat, ráadásul egyszer szabadulni is fog

– mondta, hozzátéve: szerinte „a magyar jogrendszer önmaga paródiája, úgyhogy igenis nevetni kell – már sírni nem tudok –, mert borzasztó, ami az igazságszolgáltatásban zajlik”.

20-25 év börtön járt volna ezért bármely európai országban

Arról, hogy az elkövető két év múlva szabadulhat a börtönből, Renner Erika azt mondta: „Az általa elkövetett bűncselekmény esetében a büntetés húsz-huszonöt évtől kezdődik, mivel ez egy életellenes bűncselekmény volt. Életveszélyben voltam, ezt kimondták az igazságügyi orvosszakértők” – mondta, hozzátéve: ugyanez Európa minden más országában életellenes bűncselekmény lenne.

Végezetül Renner Erika azt mondta: a bosszútól nem fél, mivel neki a nyilvánosság egyfajta védőhálót ad. Ennél jobban érdekli az, hogy az eset változást eredményez az áldozathibáztatással kapcsolatban. „A múltkor találkoztam a villamoson az ügyésszel, aki még első fokon tárgyalta az ügyemet. A telefonján játszott egy lövöldözős játékkal, de biztos vagyok benne, hogy felismert. És ahogy néztem őt, azon gondolkoztam, hogy vajon neki milyen élete lehet. Hogyan fekszik le este?

Hátha van, aki a könyv hatására látja be, hogy nem volt oké, ahogy viselkedett

– fogalmazott az interjú végén.

