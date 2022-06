Hanyag munka miatt omolhatott le a Jókai utcai ház homlokzata

Egy ház tetőszerkezete leomlott hétfő délelőtt Terézvárosban. Az Index olvasója, egy munkavédelmi előadó szerint semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be a kivitelezők, ezért történhetett a baleset.

Hétfő délelőtt leomlott egy ház tetőszerkezete Terézvárosban, a homlokzati fal és tetőszerkezeti elemei hullottak az utcára, az éppen arra járó gyalogosokra és az utcán parkoló autókra. Az Index egyik olvasója szerint az esettel kapcsolatban több téves információ is megjelent a sajtóban.

Neve elhallgatását kérő informátorunk – aki szakmáját tekintve munkavédelmi előadó – úgy tudja, hogy a homlokzat megerősítése után még egy szint rákerült volna a tetőre, tehát a baleset előtt nem felújítási munkálatok zajlottak az épület tetején, hanem egy ráépítési folyamat előkészületei zajlottak.

Láthatóvá váltak a vasgerendák, amelyek a homlokzat megtartásáról gondoskodtak volna

– mondta a férfi lapunknak, aki arról is beszélt, hogy két-három héttel ezelőtt egy tűzeset is volt ott, ami szintén meggyengíthette az elemeket. Ezt egyébként a kerület polgármestere, Soproni Tamás is megemlítette Facebook-posztjában.

Videón, ahogy leomlik egy ház a Jókai utcában

Semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be

A férfi tapasztalatai szerint a kivitelező által alkalmazott társaság tagjai nem voltak kellően körültekintők, gyakorlatilag semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be, így kerülhettek például gyúlékony anyagok a tetőre.

Feljelentés is történt az ügyben,

de az Indexhez eljutó információk alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) nem rendelt el vizsgálatot. Vagy ha igen, akkor nagyon lassan őröltek a malmok a hivatalnál.

11 Galéria: Beomlott egy ház a Jókai utcában Fotó: Szollár Zsófi / Index

Forrásunk, aki alaposan körbejárta a helyszínt, azt nem tudta megmondani, hogy statikai szempontból mennyire volt életveszélyes az épület, de az biztos, hogy a komplett homlokzat leomlott. Meggyőződése szerint a hanyag munkavégzés és az ellenőrzés hiánya miatt fajulhattak idáig a dolgok. Hozzátette: azok az információk is tévesek, miszerint a ház lakatlan volt, mivel embereket kellett evakuálni onnan, erről a saját szemével győződött meg.

Informátorunktól azt is megtudtuk, hogy az építkezésnél kitett táblán nem volt látható az építési műszaki ellenőr neve, ami szerinte egy ilyen szintű munkánál finoman szólva is furcsa.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)