Új szemtanú van, mégsem nyitják újra a hajógyári-szigeti emberölés ügyét

Az ügyben 2020 júliusában rendelte el a perújítást a Fővárosi Ítélőtábla a sértett édesanyjának indítványára, miután egy új tanú jelentkezett, aki azt állította, látta, hogy a korábban bizonyítottság hiányában jogerősen felmentett vádlottak a Duna-partra vitték a sértettet, majd onnan nélküle tértek vissza.

Az eredeti vád szerint 2011. december 3-án hajnalban a Hajógyári-szigeten üzemeltetett Coronita Dokk nevű szórakozóhelyről a két, biztonsági őrként dolgozó vádlott kivezette az ittas állapotban lévő sértettet, a parkolóban bántalmazták, majd a hét méter magas támfalról a Dunába dobták. Az ügyészség szerint az akkor 21 éves sértett vízbe fulladt.

A bíróság ugyanakkor a kedden kihirdetett, nem jogerős végzésében azt állapította meg, hogy az egyébként

csalás miatt jogerős büntetését töltő új tanú vallomására nem lehet alapozni, az nem volt következetes, nyilatkozatai is eltérőek voltak.

A vádlottak az alapeljárásban is tagadták bűnösségüket, az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést, a védők felmentést indítványoztak.

Felmentették a vádlottakat

A Fővárosi Törvényszék 2016. április 20-án, első fokon a két vádlottat a társtettesként elkövetett emberölés vádja alól bizonyítottság hiányában felmentette. A törvényszék annyit tudott megállapítani, hogy a sértett bűncselekmény áldozata lett. A bíróság szerint a szórakozóhelyen kívüli eseményeknek egyetlen szemtanúja volt, aki ellentmondásos, más bizonyítékokkal ellentétes vallomást tett, amely – a vádlottak tagadása mellett – nem volt elegendő a bűnösség kimondásához.

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. április 20-án helybenhagyta a felmentő ítéletet.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az áldozat édesanyjának kezdeményezése nyomán, a perújítási nyomozás lefolytatása után indítványozta a perújítást.

A védők a perújítási indítvány elutasítását kérték. A sértett édesanyja által megjelölt, jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó ember vallomástételét szerintük ugyanis a korábbi szabadulás reménye motiválta, valamint a vallomása ellentétben áll az alapügyben beszerzett bizonyítékokkal.

A Fővárosi Ítélőtábla azonban az új tanú vallomását új bizonyítéknak találta, és elrendelte a perújítást.

Hallotta, miről beszélnek

A keddi tárgyaláson az ügyész azt hangoztatta, hogy az új tanú megerősíti annak a korábbi tanúnak a vallomását, aki terhelően nyilatkozott a vádlottakról. Az új tanú azt is mondta: hallotta, hogy a biztonsági őrök arról beszélnek, „remélik, hogy tud úszni” a sértett. Arra a kérdésre, hogy miért csak ennyi idő elteltével tett vallomást, azt felelte, azért, mert félt a költségvetési csalás miatt elítélt Vizoviczki László körétől – a szórakozóhely ugyanis az ő érdekeltségébe tartozott.

A védők megkérdőjelezték a tanú szavahihetőségét, és végül a bíróság is ezzel értett egyet. A bírói indoklásban elhangzott: nemcsak az új, hanem a korábban terhelő vallomást tevő tanú által elmondottakkal is „hitelességi problémák vannak”. Sem az alapügyben, sem a mostani vallomás alapján nem voltak olyan új tények megállapíthatók, amelyek eloszlatták volna a már korábban eljáró bíróságok által is megállapított kétségeket – mondta a bíró.

Hangsúlyozta: a perújítás a felmerült új bizonyíték értékeléséről szól. Kétséget kizáróan semmit nem lehetett megállapítani a tanú által elmondottakból a felmentett vádlottak bűnösségére vonatkozóan, valamint az új tanú írásbeli nyilatkozataiban, a nyomozás közben és a bíróság előtti meghallgatásakor is eltérések voltak. A döntés ellen az ügyész fellebbezett.