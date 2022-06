Nézőpont Intézet: Az ellenzéki szavazók egyharmada kiábrándult az ellenzékből

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint az ellenzéki szavazók közel egyharmada nem tud pártot választani, egy most vasárnap tartott választáson csak három ellenzéki párt jutna be a parlamentbe.

A Magyar Nemzet által ismertetett friss Nézőpont-kutatásból az derül ki, hogy a Fidesz–KDNP-nek 55 százalékos támogatottsága lenne egy most vasárnap tartott választáson. Az ellenzéki pártok közül azonban mindössze csak három jutna be a parlamentbe:

a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció hat százalékkal;

a Mi Hazánk szintén hat százalékkal;

illetve a parlamenten kívüli Kétfarkú Kutya Párt öt százalékkal.

A Nézőpont Intézet ezer fő telefonos megkérdezésével készült, a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentatív közvélemény-kutatásából kiderül: fej fej mellett áll a Jobbik és a Momentum.

Mindkét párt jelenleg 4-4 százalékon áll. Az MSZP, az LMP és a Párbeszéd a szavazatok 1-1 százalékára számíthatna, a Nézőpont Intézet szerint immár tartósan távol kerülve az önálló parlamentbe jutás lehetőségétől.

Az intézet arra hívja fel a figyelmet, hogy a felmérés alapján a magyar választók 12 százaléka bár kritikus a kormányfő munkájával szemben, mégsem tud olyan ellenzéki pártot megnevezni, amelyre leadná szavazatát. A Nézőpont szerint vélelmezhető, hogy az ellenzéki szavazók közel egyharmada kiábrándult az ellenzéki pártokból, „ez igazolja az ellenzékváltó hangulat feltételezését”.

A Magyar Nemzet azt is hozzátette, hogy a múlt vasárnapi időközi önkormányzati választásokon a jelöltállító helyek döntő többségében a kormánypárti jelöltek győztek, „megerősítve az április 3-i választási eredményt”, ezt pedig a Nézőpont Intézet kutatása is alátámasztja. „Míg a kormánypártok stabilan tartják magas népszerűségüket, az ellenzéknek nemcsak a szavazatszerzéssel, de a szavazatmegtartással is komoly gondjai akadnak” – írta a lap.

XXI. Század Intézet: Válságban van az ellenzék

A XXI. Század Intézet elemzői az MTI-hez kedden eljuttatott gyorselemzésükben az időközi önkormányzati választásokkal kapcsolatban úgy értékeltek: az eredmények azt mutatják, hogy a kormánypártok lendülete megmaradt, az ellenzék viszont az április 3-i országgyűlési választás óta nem talál magára.

Deák Dániel és Nagy Ervin szerint a fővárosi kudarc, illetve az alacsony részvételi eredmények - átlagban 20 százalék - arra utalnak, hogy az ellenzéki szavazók Karácsony Gergely „gyenge teljesítménye” miatt büntették az ellenzéket.

A XXI. Század Intézet elemzői azt is közölték: általánossá vált a politikai tanácstalanság, felerősödött az ellenzéken belüli küzdelem, így a szavazók elfordultak tőlük.

Azt is megállapították, hogy a Demokratikus Koalíció kivételével az ellenzéki pártok „szervezeti válságban vannak”, a Momentum új elnöksége egyelőre „nem tud úrrá lenni a belső zűrzavaron”, az MSZP „permanens politikai válságban van”, a Párbeszéd „továbbra is csupán médiapártként létezik”, az LMP-nek „sincs jelenleg valós társadalmi támogatottsága”, a „legmélyebb válságban” pedig a Jobbik van, és az „elkisgazdásodás” útjára lépett.

