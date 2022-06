Böjte Csaba a szexuális bántalmazásokról: Példa nélküli az eset, azonnal a hatóságokhoz fordultam

A Csíkszeredai Bíróság első fokon 30 év börtönbüntetést szabott ki arra a férfira, aki több mint tíz éven keresztül tucatnyi gyermeket bántalmazott. A vádirat szerint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány intézményeiben dolgozó nevelő 2007 és 2011 között kiskorúak ellen kétrendbeli nemi erőszakot követett el,

A K. Sz. nevű vádlott 2011-ig dolgozott az alapítvány Szent László Gyermekvédelmi Központjában, ahol az első esetek történtek, ezután a Szent Katalin Gyermekvédelmi Központban került át, ahol a portál birtokába került iratok szerint folytatta a rémtetteket, amire egészen 2016-ig nem derült fény. Kollégái a rendőrségi kihallgatáson azt vallották, hogy a vádlottra nem volt panasz, és nem is sejtették, hogy mi folyik a gyermekvédelmi intézmény falai között.

A tusnádfürdői intézményből az egyik gyerek 2013-ban megszökött, és azt mondta, hogy amíg K. Sz. az intézményben dolgozik, nem megy vissza. A ház vezetője, Kolozsvári Tibor 2015-ben a gyermek bátyjának azt tanácsolta, hogy beszéljen az öccsével, mert furcsa dolgokat állít az említett nevelőről – részletezi a portál a birtokukba került vádiratra hivatkozva. A kisfiú akkor azt mondta, hogy K. Sz. súlyosan bántalmazta szexuálisan, bátyja erre azonnal bejelentést tett a Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Igazgatóságnál. 2016 júliusában megállapították, hogy a kisfiú súlyos bántalmazások következtében

Ezután derült ki, hogy 2017-ben egy gyerek levelet írt az alapítvány vezetőjének, Böjte Csabának, amelyben említést tett a szexuális bántalmazásokról is. A Magyar Hangmegkereste az alapítvány vezetőjét, aki elmondta, hogy azóta is döbbenten állnak az eset előtt. „Amint tudomást szereztem arról, hogy visszaélések történhettek, egyből a hatóságokhoz fordultam. K. Sz. rendszeresen részt vett képzéseken, semmi jele nem volt annak, hogy ilyeneket csinál, de a gyerekeken sem vettünk észre semmit – fogalmazott a szerzetes a lapnak. Az érintett gyermekek egy életre szóló traumát szereztek, ezért gondoskodtak pszichológus segítségéről.

A ház vezetőjével, Kolozsvári Tiborral kapcsolatos vádakról azt mondta, hogy az ügyet személyesen is kivizsgálta. – Kicsit erélyesebben rászólt a gyerekre, ennyi történt. A gyerekek nagyon hamar és nagyon túlzóan képesek nyilatkozni. De nem akarok bírót játszani, a hatóságok kivizsgálják, mi történt, és majd döntenek – tette hozzá.

A Magyar Hang kérdésére, hogy hogyan állítják vissza ezek után az alapítványban megrendült bizalmat, Böjte Csaba azt válaszolta:

Mi Isten nevében fogadjuk be és neveljük a gyerekeket. Hatezer gyermeket neveltünk fel, a most napvilágot látott ügy pedig példa nélküli. A történtekben nekünk is van felelősségünk, azon vagyunk, hogy ilyesmi ne történhessen meg még egyszer.