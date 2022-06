Itt a nyár, harmincvalahány fok árnyékban, dübörögnek a partik – és persze közben fogyasztunk is. A fesztiváloknak sajnálatos velejárója a zöldterületek amortizációja, a növényzet károsítása, a sok műanyag és a temérdek szemét. Összeszedtük, hogy lehet egy fesztivál környezettudatos, és mit tehetnek a bulizók ezért.

A zenei és művészeti fesztiválok között az egyik legnagyobb a riói karnevál, amelyen a Covid előtt akár tízmillió vendég is megfordult. De ha csak a hazai rendezvényeket nézzük, a Sziget Fesztiválon 2018-ban 565 ezren vettek részt.

A fesztiválok nem csak kimagasló kulturális értékkel bírnak, egyúttal nagy terhelést is jelentenek az ökoszisztémára.

Az angol Glastonbury Fesztivál szervezői például a minap már megkongatták a vészharangot: amennyiben a bulizni vágyók nem a kijelölt illemhelyeken végzik el a dolgukat, le kell fújniuk az eseményt, mert a tömeges földre vizelés a környezetre, az élővilágra is komoly károsító hatással lehet.

A zajszennyezés mellett hihetetlenül megnőtt a fesztiválok szeméttermelése is. Pedig

a bulikon keletkező szemét hatvan százaléka újrahasznosítható lenne,

ám ezért a szervezőknek és résztvevőknek is tenniük kell. Az egyik legnépszerűbb hazai zenei fesztivál, a VeszprémFest például az idén több területen is zöldít, de összeszedtük, hogyan lehet ökotudatos a bulizó is.

Szelektív szemétszedés támogatása. Amennyiben a szervezők szelektív kukákat telepítenek a buli területére, használatukkal mi is hozzájárulhatunk a zöldebb fesztiválhoz. Újratölthető palackok és repohár használata, műanyag szívószálak kerülése. Sok fesztiválon manapság csak kérésünkre adnak szívószálat. Ne kérjünk, vagy használjuk a műanyag természetes alternatíváit. A mobil vécék, mosdók használatánál törekedhetünk arra, hogy hazai gyártóktól vásárolt, természetbarát, biológiailag lebomló termékeket, törlőkendőket használjunk, amelyek lehetőleg nem tartalmaznak műanyagot. Egyes fesztiválok külön támogatást nyújtanak a tömegközlekedéssel érkezőknek, vagy közvetlen gyorsvonatot indítanak a fesztiválra, mint például a MÁV VOLT vonata. Ha teheti, utazzon tömegközlekedéssel! A MÁV vonatjegyein már feltüntetik az autós utazáshoz viszonyított szén-dioxid-kibocsátás-megtakarítást is. Többször felhasználható és/vagy komposztálható evőeszközök és tányér használata. Ha a fesztivál területén komposztáló van, komposztálható evőeszközökkel segíthetjük a fesztivált a keletkező hulladék csökkentésében. Az eldobott cigarettacsikkek minimalizálása. Több fesztivál hordozható cigarettacsikk-gyűjtőket kínál a bulizóknak, amelyekbe a fesztiválozás során gyűjthetjük a csikkeket, majd kidobhatjuk az arra megfelelő szeméttárolóba.

+1 A letaposott zöldterületek regenerálása az egyik legnagyobb kihívás a partihelyszíneken. Ez elsősorban a szervezők felelőssége. A VeszprémFest például egy veszprémi cég, a Greenman természetbarát, biológiailag lebomló növényvédő szereivel éleszti majd újjá az élővilágot több hektáron.

Ha a fesztiválozók betartják a a fenti tanácsokat, akkor

a bulinak szinte nyoma se marad.

Újra zöldellő rétek, dús növényzet és egészséges élővilág veszi át a helyét – legalábbis addig, amíg a következő évben vissza nem térünk.

(Borítókép: Vasvári Tamás / Index)