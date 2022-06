Molnár Áron nem hagyta szó nélkül a kultúráért felelős államtitkár kijelentését

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a Pesti Srácok Polbeat című műsorában úgy nyilatkozott, hogy a Molnár Áron által alapított noÁrt az „Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta jelentős milliókkal és nagyobb összegekkel”. A politikus szerint az, „aki kisodródik a szélsőségesség ezen perifériájára, az éljen meg a piacról, és ne álljon sorba állami támogatásért”.

Molnár Áron most reagált Hoppál Péter kijelentésére és azt állítja, hogy a politikus szavai nem tükrözik a valóságot, hiszen

a noÁr soha nem kért és nem is kapott állami támogatást.

A kétéves nonprofit szervezet mikroadományokból és civil emberek támogatásaiból tartja fenn magát; és az államtól független pályázatokon szoktak elindulni.

Hoppál Péter azt is kijelentette, hogy „olyan biztos nem lesz, hogy „destruktív, utcai anarchistákat támogató okiratot aláírna”. Molnár Áron szerint ezek a „legbrutálisabb” utcai anarchisták nem mások, mint a Tanítanék Mozgalom, a Fridays for future és az Oltalom Karitatív Egyesület csapata. Emellett legutóbb egy iskolai zaklatási botrány elleni ügy élére is álltak és egy általános iskolát is felújítanak. Továbbá a Fidesz kulturális irányát avíttnak és korlátoltnak nevezte – tette közzé a Népszava.hu a színésszel készült interjúját.



(Borítókép: Molnár Áron 2020. március 12-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)