Hatszor tankolt rendszámcserével egy férfi, elfogták

Mint arról mi is beszámoltunk, május végén megszületett a döntés, hogy csak magyar rendszámmal vagy magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak a kedvezményes, literenkénti 480 forintos egységáron. Írtunk arról is, hogy néhol ezért már lopják a magyar rendszámtáblákat. A közelmúltban így tett egy román férfi is.

Az Edelényi Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyet azzal a férfival szemben folytatott le, aki tehergépkocsiján lecserélte annak román rendszámát magyarra azért, hogy hatósági áras üzemanyaghoz jusson.

Egyedi azonosítójellel való visszaélés bűntette, csalás vétség és közokirat-hamisítás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytattak eljárást a 30 éves férfival szemben. A gyanúsított 2022. június 25-én délután Dusnokpuszta külterületén leállította kamionját, majd a járműszervényt szétkapcsolta. A tehergépkocsiról leszerelte a román hatósági jelzést, majd helyére magyar rendszámot rakott, amit egy honi személygépkocsira adtak ki.

A tetten ért férfi többek között elmondta: a rendszámsvindli azt a célt szolgálta, hogy hozzájusson a hatósági áras üzemanyaghoz. A sofőr gyanúsítotti kihallgatásán elmondta még, hogy

ezt megelőzően a trükk már hatszor bevált.

Az Edelényi Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.