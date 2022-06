A családosokat most békén hagyta, egy egyedülálló utast szállított le a Ryanair

Először csak megkérdezték, valaki leszállna-e önként, majd pénzt is ajánlottak volna érte, végül üres kézzel kellett távoznia a pórul járt utasnak.

Nem mindennapi furcsaságokat hallani mostanság a Ryanair háza tájáról. Amint arról már beszámoltunk, a Ryanair visszás politikát követve az utasokkal fizetteti ki a kormány által kivetett különadót. Nem meglepő módon a magyar utasok többsége erre reagálva visszaváltotta a Ryanairnél vásárolt jegyét azt követően, hogy a légitársaság visszamenőlegesen megemelte jegyeinek árát a kormány által kivetett extraprofitadó miatt.

Ezt követően soron kívüli vizsgálatot rendelt el a fogyasztóvédelem a Ryanair ellen, aminek összege akár kétmilliárd forint is lehet. Az ellenőrzések a nyári időszakban folyamatosan tartanak. Kedden arra is fény derült, hogy az Atka Fogyasztóvédelmi Egyesület pert indított a Ryanair ellen. Az már csak hab a tortán, hogy dél-afrikai utasaikat nyelvi teszttel szűrik – ami egyébként tele van nyelvtani és helyesírási hibákkal –, hogy kiderüljön, ki próbál hamis útlevéllel utazni.

Túlfoglalás történt

Most pedig egy újabb érdekes eset látott napvilágot, amiről az Utazómajom egyik olvasója számolt be a keddi, Budapestről Mallorcára induló Ryanair-járat kapcsán. Eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben van, ám amikor az utolsó utas is felszállt a gépre, észrevették, hogy valakinek nincs ülőhelye. Pontosabban volt, de ott, ahol már ültek.

Amint írják, a túlfoglalás teljesen hétköznapi és rendszeres a légi közlekedésben, a légitársaságok ilyenkor abban bíznak – nagyon komoly és megalapozott számítások alapján –, hogy nem jelenik meg minden utas az induláskor. A mostani eset azért nagyon különös, mert ha ilyen történik, az ki szokott derülni a check-in pultnál, de legkésőbb a beszálláskor.

250 eurót kínáltak

A Ryanair reagálva a furcsa helyzetre, először megkérdezte az utasokat, hogy van-e kedve valakinek önként leszállni. Nem meglepő módon nem jelentkezett senki, úgyhogy új taktikához folyamodott a személyzet.

250 eurót ajánlottak fel annak, aki leszáll a gépről, és vállalja, hogy átszállással, másnapi érkezéssel jut el Mallorcára.

Zárójelben jegyezte meg a portál, hogy egyébként alapból négyszáz euró járt volna a jelentkezőnek, mert 1500 kilométer feletti távról van szó. A komoly összeg ellenére sem volt elég csábító az ajánlat egyik utas számára sem. Közben a feszültség egyre fokozódott, hiszen már másfél órája tanakodtak, az utasok pedig féltek, hogy pont rájuk esik a személyzet választása.

Üres kézzel távozott egy egyedül ülő utas

Már éppen annyi ideje tartott a tanakodás, mint a teljes út lett volna, amikor megjelent az a bizonyos villanykörte az egyik légiutas-kísérő feje felett, és felhívták a felettesüket. Tőle egyből megtudták a receptet: véletlenszerűen válasszanak ki valakit, és azonnal szállítsák le a gépről, hogy ne legyen további késés.

Az ötlet az lett volna, hogy azt választják ki, aki utoljára csekkolt be a gépre, de mivel jellemzően gyerekes családok voltak, nehéz lett volna megmagyarázni, hogy a szülők miért nem tudnak elmenni nyaralni. Végül bemondták egy egyedül utazó férfi nevét, és levezették a gépről.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images)