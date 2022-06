A 105-ös buszon ünnepelte születésnapját a 105 éves Gizi néni

A 105-ös busz „Boldog születésnapot!” felirattal várta a 105. születésnapját ünneplő Gizi nénit, akit a családja ajándékokkal és virágcsokorral köszöntött. A lufikkal és girlandokkal feldíszített buszban még egy kört is tettek a fővárosban.

A 105 éves Gizi néni kedvenc időszaka a gyerekkora volt, mivel sokan éltek együtt. Elmondása szerint nagyapjának az volt a célja, hogy mindig összetartsa a családot, így volt olyan időszak is, amikor egyszerre tizenöten is voltak. Gizi néni arról is beszélt, hogy a kedvenc közlekedési eszköze a fogaskerekű volt, de amellett a villamost is nagyon szerette.

Azt szeretném elmondani a mostani fiatalságnak, hogy tartsák meg maguknak az erős hitet, a családi szeretetet, egymás iránti megbecsülést, és nem szabad elcsüggedni semmin, mert mindig megoldódik minden

– mondta.