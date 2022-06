Elhúzódhat a terézvárosi házomlás károsultjainak kártérítése

Mint arról korábban az Index is beszámolt, leomlott egy ház tetőszerkezete Budapest belvárosában június 27-én. A hatodik kerületi Jókai utca és Aradi utca sarkán történt balesetben több ember is megsérült, öt autó pedig totálkárossá vált. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál szerint a legsúlyosabb sérült egy fiatal nő, aki koponya-, gerinc- és belső sérüléseket is szenvedett. A másik három sérült zúzódásokat, kisebb sérüléseket szenvedett, őket is ellátták és a baleseti osztályra vitték.

A rendőrség később azt közölte, a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt rendelt el büntetőeljárást. A történteket pedig szakértők bevonásával vizsgálják.

Elhúzódhat a kártérítés

A házomlásban károsultak kártérítése azonban elhúzódhat. Egy független alkuszcég kommunikációs igazgatója szerint a következő hónapok legfontosabb feladata a felelősség megállapítása lesz.

Németh Péter a lakóknak nem javasolja, hogy kármentésbe és javításokba kezdjenek, mert ezzel befolyásolhatják a vizsgálatokat. Szükségük lesz viszont a váratlanul felmerülő költségeik igazolására, ezért érdemes a számlákat eltenniük, a legfontosabb pedig az, hogy bejelentsék a kárukat a biztosítóknak, és derüljön ki, mire terjed ki a biztosításuk.

A ház előtt parkoló autók a szakértő szerint nem számíthatnak kártérítésre, ha csupán kötelező biztosításuk van, ugyanis nem közlekedési balesetben károsodtak. Kiemelte: az viszont, aki sérülést szenvedett, az ápolás költségeihez, illetve a jövedelemkiesés pótlására jelentős segítségre számíthat, erről nekik is a biztosítókkal kell egyeztetniük – írta az MTI.

(Borítókép: Beomlott egy ház a Jókai utcában Budapesten 2022. június 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)