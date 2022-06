Már tíz Pest megyei településen kéri a fogyasztás csökkentését a vízmű

A társaság a honlapján azt írta, hogy minden eszközüket maximális kapacitással működtetik a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében. Ennek ellenére nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható Üröm, Pilisborosjenő, Solymár, Pilisszentiván, Budakalász, Pomáz, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár és Csobánka településen.

A DMRV emiatt azt kéri a fogyasztóktól, hogy törekedjenek az ivóvíz „észszerű felhasználására”, korlátozzák a más irányú felhasználást, például medencetöltést, annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez juthasson.

Mellőzzék a locsolást, a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket kapcsolják ki!

– idézi az MTI a közleményt. Az önkormányzatokat arra kérik, hogy szüneteltessék a közterületi (tűzcsapokról történő) locsolást. Lokális vízhiány esetén haladéktalanul lajtos vízellátást ígérnek az érintett területen.

Drámai a helyzet

Mint megírtuk, az érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás miatt több településen is vízhiány alakult ki, a városok önkormányzatai sorra rendelik el a locsolási tilalmat. Először Jászberényben, majd Solymáron tiltották be a locsolást, majd olvasóink egyre több településről is arról számoltak be, hogy vízhiányban szenvednek.

Egy nagytarcsai lakos például azt írta, hogy fél órát kell gyalogolni a tűző napon, hogy inni tudjon, de sem fürödni, sem pedig a WC-t lehúzni nem tudják a település egyes részein. Nagytarcsa község önkormányzata szerint a település vízellátó létesítményeinek kapacitása jelenleg nem tudja kielégíteni a megnövekedett felhasználói igényeket, ezért rendelték el a nappali locsolási tilalmat.

Továbbá Pécelről, Pilisvörösvárról és Ürömről is arról számoltak be olvasóink, hogy vízhiány van, valamint egyes önkormányzatok nappali locsolási tilalmat rendeltek el a településeiken.

Pécelen a polgármester határozatban rendelte el a tilalmat, mivel itt sem képes a víztermelő kapacitás tartósan ellátni a települést. Egy pilisvörösvári olvasónk szerint már két napja vízhiány van a település egyes részein, és az esti óráktól egészen késő délelőttig kénytelenek ivóvíz nélkül lenni. Az ürömi polgármester pedig a közösségi médiában hívta fel a lakosok figyelmét a vízhiányra, és arra kérte őket, hogy mellőzzék a medencetöltést és a locsolást.

