Ahol volt jelöltje a Fidesznek, ott majdnem mindenhol nyert

A Járványhelyzet miatt több mint 160 elmaradt időközi választást kell pótolni. Az időközik sora május 8-án indult, június 19-én jött a következő kör, június 26-án pedig több mint ötven településen dönthettek a választásra jogosultak.

A Győr-Moson-Sopron megyei Agyagosszergényben egyetlen induló volt a polgármesteri tisztségért, a Fidesz–KDNP támogatását élvező Radics Attilát ellenfél nélkül választották a település vezetőjévé. A képviselő-testületi helyekért is hasonló volt a felállás, négyből négy kormánypárti jelölttel.

Etyeken a polgármesteri székért Zólyomi Tamásnak nem volt ellenfele, a hat képviselői helyért tizennégyen versengtek, köztük hat kormánypártival, kettő MSZP-jelölttel, és hat függetlennel. Végül a hat Fidesz–KDNP-s indulót választották képviselőknek.

Dánszentmiklóson a kormánypárti Sipeki Zsolt két független jelöltet győzött le a polgármesteri tisztségért vívott versenyben. Marcaliban egy képviselő-testületi szék lett a Fidesz–KDNP-é, Miszi Zsuzsanna vitte a mandátumot Takács Bernadett (Marcali Az Otthonunk Egyesület) elől.

Méhkeréken a Fidesz–KDNP színeiben azt a Tát Margitot választották újra polgármesterré, akit korábban költségvetési csalási ügyben ítéltek el, a történetről itt írtunk részletesen.

A Baranya megyei község, Cún is kormánypárti polgármestert választott, Döme Szilárd három független jelölttel szemben tudott nyerni. A Fejér megyei Gyúrón nem volt ellenfele Horváth Gyulának, és a testület is Fidesz–KDNP-s képviselőkkel telt meg.

Nyírkércsen egyedüli aspiránsként Rostás János Tibor lett a polgármester, a képviselő-testületi pozíciókat viszont a függetlenek vitték el, a Fidesz–KDNP színeiben induló Tóth András nem jutott be.

Békéscsabán Alföldi Károly indult a kormánypártok támogatásával az egyéni képviselői helyért, de alulmaradt a Hajrá Békéscsaba jelöltjével, Varga Tamással szemben. A sárvári időközin Németh Róbert (Fidesz–KDNP) magabiztosan legyőzte a független Farkas Jánost.

Gyöngyösön működött az ellenzéki összefogás, Sári István Imre, öt jelölőszervezettel a neve mellett (MSZP, DK, Jobbik, LMP, Momentum) megnyerte az egyéni képviselői helyet a független Béres-Deák Attila Andrással szemben.

Nagykőrösön a kormánypárti Holló Róbert győzött a Jobb Nagykőrösért jelöltje, Mészáros István ellen. Izsákon a Fidesz–KDNP és a Nemzeti Fórum közös jelöltjét, Bozóky Imrét választották polgármesternek, két független ellenfele volt.

Nyíregyháza egyes választókörzetében Ulrich Attiláé (Fidesz–KDNP) lett a mandátum Hajdu Nándorral (Nyíregyházáért Egyesület, Függetlenek Egyesülete, Jobbik, LMP, MSZP) szemben, ahogy a hármas választókörzet is a kormánypártoké lett, Halkóné Rudolf Éva nyert. Itt viszont nem volt teljes összefogás, Pápai Lászlót a Nyíregyházáért Egyesület, a Függetlenek Egyesülete, a DK, a Jobbik, az LMP és az MSZP támogatta, viszont a Párbeszéd Bacsikné Szigeti Gabriella mögé állt, a Mindenki Magyarországa Mozgalommal és az Új Kezdettel karöltve.

Szigetszentmiklóson sem volt hatpárti összefogás, külön-külön jelöltje volt a Momentumnak és az MSZP-nek. A képviselői helyre a Mi Hazánknak is volt indulója, valamint két független is próbálkozott, de a kormánypárti Tóth Pálé lett a mandátum.

Kiskőrösön a független Gmoser István le tudta győzni a kormánypárti támogatást élvező Martinkó Zsoltot, és a Megoldás Mozgalom jelöltjét, Kudron-Tonigold Nándort.

A keszthelyi polgármester-választáson nem volt ellenzéki jelölt, a városvezetői tisztség ellenfél nélkül lett a kormánypárti Manninger Jenőé. A nyolcas választókörzetben indult egy DK-s, de Bánhegyi Renáta a szavazatok több mint 75 százalékát kapta.

Kőszegen a Fidesz–KDNP-s Csiki István 78 százalékot kapott, a második helyen a Mi Hazánk, a harmadikon a Momentum jelöltje zárt.

Balatonalmádiban polgármester-választás volt, Fabó Péter (Fidesz–KDNP) a szavazatok több mint 63 százalékát vitte, rajta kívül négy független jelölt indult.

A békési egyéni választókerületi időközin Füredi János István (Fidesz–KDNP), Földesi Mihály (Mi Hazánk), Szalkai Imre (Kárpátia Kör) lett a sorrend. Szegeden is kormánypárti siker született, Ruzsa Roland legyőzte Komjáti Zoltán Gábort (Összefogás Szegedért), Nagy Ferencet (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), és Szabó Ákost (független).

Eger is kormánypárti sikert hozott, Orosz Lászlóné szoros versenyben múlta felül Domán Dánielt (független), mögöttük zárt még független és egy Mi Hazánk-jelölt.

Budapest VIII. kerületében a kormánypárti Gondos Judit nyert: Gondos Judit (Fidesz–KDNP): 489 szavazat (63,02%), Pityó László (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP): 278 szavazat. (35,82%). Simon György, a Munkáspárt és az ISZOMM közös jelöltje kilenc voksig jutott.

A VII. kerületi képviselői helyet is vitte a Fidesz–KDNP, Ripka András 334 szavazatot (45,63%) kapott, Jenei Kevin Martin (DK–Jobbik–MSZP–LMP–Párbeszéd) 207 voksot (28,28 százalék) gyűjtött. Harmadik helyen zárt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, valamint volt az Élhető Erzsébetváros Egyesületnek, a Megoldás Mozgalomnak és a Munkáspárt–ISZOMM-nak is jelöltje.

Az V. kerületben a kormánypárti Nagy Gergő 70 százalék felett zárt, Fábián Benjámin (Momentum–DK–LMP–MSZP) 27 százalékig jutott. Schmuck Andor visszatérése sikertelen volt (nyolc szavazat, 1,73 százalék), de a Munkáspárt–ISZOMM jelöltje az egy százalékot sem érte el.

Budapesti szépségtapasz az ellenzéknek a IV. kerületi eredmény, itt Vasvári László 47,73 százalékot szerezve legyőzte a Fidesz jelöltjét, Drabant Fruzsinát, aki 40,76 százalékot ért el. A Mi Hazánk jelöltje 6,2, a kutyapárté 4,07, az egyetlen független induló 1,26 százalékra volt képes.

A főpolgármester szerint nincs mit szépíteni:

Csalódást keltő eredmény, kár lenne tagadni, nem is szabad és nincs is mit szépíteni ezen. A budapesti körzetekben a választói részvétel két helyen még a 20 százaléknak is alatta maradt, a másik két körzetben is csak leheletnyivel volt több. Így talán nem elhamarkodott elemzés kijelenteni: az ellenzéki szavazók távolmaradásukkal büntették az ellenzéki pártokat azért a teljesítményért, amit április 3-a óta produkálnak.