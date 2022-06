Van olyan balatoni szállás, ahol több mint egymillió forintba kerül egyheti nyaralás

Elszálltak a szállásárak az utóbbi hetekben a Balatonnál, és olyan hely is van, ahol egyheti nyaralásért, három fő részére jóval többet kérnek egymillió forintnál is.

Korábban az Indexen is készítettünk a lángostól a fagylaltig terjedő körképet a balatoni árakról. Nem meglepő, egyre drágább minden, és nincs ez másképp akkor sem, ha nyaralni készül az ember.

Egy fizetős balatoni strandon egy négyfős családnak – étel- és italfogyasztással együtt – alsó hangon is minimum 30 ezer forintot kell fizetnie egy napért a megemelkedett árak miatt – írja az RTL. Július elején ráadásul a legtöbb balatoni strandon emelik a belépők árát, így még a viszonylag olcsónak számító balatonakarattyai strandon is 1000 forintba kerül a normál strandbelépő.

Varga Gyula strandüzemeltető azt mondta, hogy a dolgozóknak is egyre többet kell fizetniük, ezért muszáj emelniük az árat. A strand büféjében pedig arról számoltak be, hogy az infláció miatt már eddig is kétszer kellett árat emelniük az idei szezonban: a palacsinta 300-ról 400 forintra, a hekk pedig 500-ról 600 forintra drágult emiatt.

A legdrágább balatoni strand az RTL szerint a tihanyi Plage 18 lehet, amely jóval drágább a többinél:

OTT EGY NORMÁL BELÉPŐ 10 EZER FORINTBA KERÜL.

A szállásoknál sem jobb a helyzet

Drasztikus emelkedés látható a szállásoknál is, amely például abban is megnyilvánul, hogy augusztus közepére, hat éjszakára, két felnőttnek és egy gyermeknek

13 balatoni szálláshelyen is több mint egymillió forintba kerülne a nyaralás.

Egy tihanyi szálláshelyen már „akciósan” hirdettek meg egy ilyen szállást 1 millió 119 ezer forintért. Nem meglepő, hogy az érintett helyen gyakoriak a külföldi (francia, orosz, angol, kínai, szlovák) turisták, akik bizonyos esetekben jachttal együtt érkeznek.

A legdrágább szállásajánlat a 13 közül egy balatonszemesi 68 négyzetméteres apartman volt, amelyben

két felnőtt és egy gyermek 1 millió 800 ezer forintért szállhat meg hat éjszakára, ellátás nélkül.

Mint korábban megírtuk, a Balaton környékén nemcsak a szállások ára lőtt ki, hanem az ingatlanoké is. Voltak olyan települések és ingatlanok is, amelyeknek az értéke az utóbbi tíz évben a tízszeresére nőtt.

(Borítókép: Az 53. Kékszalag Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye Zamárdiból fotózva Tihany közelében 2021. július 22-én. Fotó: Varga György / MTI)