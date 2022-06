Ülésezett az operatív törzs, így enyhíthetik a vízhiányt Solymáron

A hét elején több Pest megyei településen is vízhiány alakult ki a nagy hőségben. Solymáron például körülbelül ezer háztartásban a nap nagy részében nincs víz, Menczer Tamás katasztrófahelyzetnek nevezte a vízhiányt. A képviselő június 30-án, csütörtök este közösségi oldalán jelentette be: körvonalazódik a megoldás, péntek reggelre ott is lehet víz, ahol már napok óta nincs.

„Az operatív törzs Solymáron egész nap ülésezett, és körvonalazódik egy megoldás a vízhiány enyhítésére” – jelentette be Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője Facebook-oldalán csütörtök este. Mint mondta, a problémát az okozza, hogy a kánikulában megnövekedett fogyasztás miatt a tározók nem tudnak feltöltődni, a víz elfogy, így egyes területekre nem jut, kevés jut, vagy egyáltalán nem jut.

Egész nap egyeztettünk a szakemberekkel, akik arra jutottak, hogy a tározók feltöltését segíteni kell, vízszállító autókkal fogjuk ezt megtenni. Két, nyolc köbméteres autó. Gyakorlatilag most elkezdi ezt a munkát, így a szakemberek becslése és várakozása szerint reggelre annyi vizet lehet felhalmozni a különböző tározókban, hogy a várakozások és a reménységek szerint ott is lesz víz holnap reggel, ahol már napok óta nincs

– fogalmazott videójában a politikus, hozzátéve, hogy ez a víz persze a megnövekedett fogyasztás miatt szintén elfogyna, de hogyha ezek az autók folyamatosan dolgoznak és járják az útjukat és a töltést folyamatosan végzik, akkor bízhatnak abban, hogy ilyen vízhiány, ami az elmúlt napokban kialakult, talán nem lesz.

Menczer Tamás hozzátette, hogy a vízfelvevő pontok számát és a vizes kocsik számát növelték, tegnap hat ilyen volt, most tizenegy ilyen van Solymáron, kettő mozog és utántöltést végez, kilenc pedig fix helyen, hét címen van:

Berzsenyi utca - Kölcsey utca sarka

Budai Nagy Antal utca - Kisfaludy utca sarka

Mészégető utca - Méhes utca sarka

Vörösmarty utca 47.

Barlang utca - Ásvány utca sarka

Katona József utca – Hársfa utca sarka

Budai Nagy Antal utca 20.

Mindezzel együtt továbbra is azt kérik azoktól, akiknél van víz, hogy legyenek megértéssel és csak a legszükségesebbekre használják. Ez nagyon fontos azért, hogy oda is jusson, ahol jelenleg nincs. Folytatjuk a munkát, az operatív törzs 24 órában dolgozik.

Drámai a helyzet

A hét elején több Pest megyei településen is vízhiány alakult ki a nagy hőség közepette, amire reagálva a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. szerdán a fogyasztás csökkentését kérte az emberektől. Először Jászberényben, majd Solymáron tiltották be a locsolást, majd olvasóink egyre több településről is arról számoltak be, hogy vízhiányban szenvednek.

Egy nagytarcsai lakos például azt írta, hogy fél órát kell gyalogolni a tűző napon, hogy inni tudjon, de sem fürödni, sem pedig a WC-t lehúzni nem tudják a település egyes részein. Arról, hogy Üröm, Nagytarcsa, Solymár szomjazik, de folytathatjuk a sort Pilisborosjenővel, Pilisszentivánnal, Csobánkával, Budakalásszal, Pilisszentkereszttel, Pomázzal, Pécellel, Pilisszántóval, ebben a helyszíni riportunkban írtunk bővebben.

18 Galéria: Mi vár ránk ezen a nyáron, ha már júniusban sincs víz? Galéria: Mi vár ránk ezen a nyáron, ha már júniusban sincs víz? (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Menczer Tamás korábban úgy fogalmazott, hogy Solymáron katasztrófahelyzet alakult ki. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere közösségi oldalán bejelentette: Budapest egy-egy öt köbméteres (ötezer liter vizet tartalmazó) lajtoskocsit bocsátott a vízhiánnyal küzdő Solymár és Szentendre rendelkezésére.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)