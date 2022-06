Szijjártó Péter: Mi az adócsökkentések kormánya vagyunk

Szijjártó Péter külügyminiszter Madridban beszélt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel a NATO-csúcstalálkozón, amiről elmondta, minél alacsonyabbak a munkát, a vállalkozásokat terhelő adók, az annál inkább segíti a versenyképességet. Ez Magyarország példáján keresztül be is bizonyosodott, hiszen amióta Európa legalacsonyabb társasági adóját kell fizetni Magyarországon, azóta minden évben megdől a beruházási rekord – magyarázta.

Hangsúlyozta, „mi az adócsökkentések kormánya vagyunk” és egy ilyen rendkívül nehéz helyzetben, amelyben a világgazdaság, azon belül az európai gazdaság is van, az adóemelés tragikus következményekkel járna gazdasági szempontból és munkahelyek ezreit, tízezreit veszélyeztetné Magyarországon.

A versenyelőnyünk a tét

A miniszter szerint, ha a globális minimumadót be kellene vezetni Magyarországon, „a versenyelőnyünket teljes mértékben elveszítenénk”. Tizenkét éve egy világos stratégia mentén alakítják az adópolitikát, a munkára, a vállalkozásokra rakodó adóterheket folyamatosan csökkentették és az adópolitika fókusza az a fogyasztáson van – mondta.

Hozzátette, ezt nem lehet rövid idő alatt megváltoztatni, ráadásul van egy parlamenti döntés is, amely úgy szól, hogy a kormány ne hagyja jóvá a globális minimumadó bevezetését.

2010 óta nem fogadott el új stratégiai koncepciót a NATO. Azóta a geopolitikai helyzet jelentős mértékben megváltozott, a biztonsági viszonyok is teljesen különböznek a 2010-es állapotoktól, ezért itt volt az ideje annak, hogy reflektáljon a NATO az új valóságra – mutatott rá. Az új stratégiai koncepciót el is fogadták, ami megerősíti, hogy a NATO egy védelmi szövetség és nukleáris kapacitásokat is használ.

Lényeg, hogy Magyarországra ne terjedjen át

Elfogadtak egy átfogó támogatási segítségnyújtási csomagot Ukrajnának, amelynek keretében képzési, oktatási, háború utáni újjáépítési pontokról született döntés.

A mi érdekünk mint szomszédos országnak az, hogy a szomszédunkban zajló háború ne terjedjen túl Ukrajna határain

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki úgy látja, ehhez előfeltétel az, hogy ne jöhessen létre egy közvetlen fegyveres konfliktus a NATO mint szövetség és Oroszország között. Mivel az Ukrajnának szánt támogatási csomag nem megy túl azokon a segítségnyújtási mintákon, amelyeket eddig alkalmaztak, nem jár azzal a veszéllyel, hogy direkt konfrontációba kerül a NATO és Oroszország.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a csúcstalálkozón az látszódott: mindenki egyre erőteljesebbnek érzi azt a kockázatot, hogy ez egy hosszan tartó háború lesz. Most már több mint 120 napja zajlik a háború Ukrajnában.

