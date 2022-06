Kijött a kómából a terézvárosi házomlásban súlyosan megsérült balerina

A terézvárosi Jókai utcában feltehetően a nem megfelelő konstrukció miatt leomlott egy épület homlokzata. A balesetben súlyosan megsérült egy 26 éves balerina is, amikor épp arra sétált párjával, akivel az Operettszínház felé tartottak egy táncpróbára.

A nőt súlyos koponya- és gerincsérüléssel az intenzív osztályra szállították, gépekre kötötték, és lábai lebénulásától is tartanak. Azonban jó hír is érkezett, a legfrissebb információk szerint kikerült a kómából.

Nikolett párja, Babácsi Benjamin könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Elmondta, hogy a barátnője fejsérülését stabilizálták, de a gerince is sérült, így az is lehet, hogy lebénul mind a két lába. A férfi azt is elmondta, a por leülepedése után a törmelékek alatt, eszméletlenül találta meg Nikolettet.

A táncosnő egyik gimnáziumi évfolyamtársa, akivel közismereti tárgyakat tanultak akrobata- és balett-táncos-növendékekkel, azt mondta a ripost.hu-nak, Niki volt az iskola egyik legnépszerűbb diákja.

A korosztályunkban mindenkit megrázott a balesete. Niki mindig is középpontban volt, és állandóan nevetett. Nehéz elképzelnünk civilként, ő a színpadra született. Mindannyian a legjobbakban reménykedünk, és többen csatlakoztunk a színháza által indított imalánchoz is, talán ez is segített a barátunkon. Niki egy igazi harcos. Szinte csoda, ami vele történik. Javult az állapota, de a gerincéhez továbbra sem mernek az orvosok hozzányúlni

– mondta a balerina volt diáktársa.

(Borítókép: Szoller Zsófi / Index)