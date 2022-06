Karácsony Gergely mihamarabb autómentessé tenné a Városligetet

Régóta tudott, hogy a Fővárosi Önkormányzat megszüntetné az autóforgalmat a Városligetben. Karácsony Gergely főpolgármester most arról írt a közösségi médiában, hogy szeretné minél hamarabb kiszorítani az autókat a város szívéből.

Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják az autóforgalom elől a Kós Károly sétányt és csúcsidőn kívül az Állatkerti körutat is, ezt Vitézy Dávid jelentette be még hónapokkel ezelőtt. Hozzátette, a város ikonikus helyszíne, a Hősök tere is teljesen autómentes lesz, mind a Műcsarnok, mind a Szépművészeti Múzeum előtt.

A helyiek az autómentes Városliget nevű honlapon keresztül fogalmazhatják meg a közlekedésfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó meglátásaikat és igényeiket.

Miközben számtalan témában rendszeres viták alakulnak ki a kormány és a főváros között, vannak olyan célok, amikben teljes a konszenzus a legkülönbözőbb szakmai és politikai szereplők között. Ilyen a Városliget autómentesítése. Annak érdekében, hogy ez minél hamarabb meg tudjon valósulni, elvégezzük a szükséges módosításokat a szabályozásban. Bízunk benne, hogy a Városliget autómentesítése nem esnek a kormányzati megszorítások áldozatául.

– írta posztjában Karácsony Gergely.

Friss hír egyébként, hogy futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén július 2-án este.

Szombaton 18:15 és 23:15 között lezárják a Dózsa György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat az Izabella utca és a Hősök tere között. 18:15 és 23:45 között lezárják a Városliget belső területét, a Kós Károly sétányt és a Zichy Mihály utat is.

A lezárások miatt a 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as, valamint a 105-ös és a 178-as autóbuszok továbbá a 75-ös trolibusz módosított útvonalon közlekedne, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.