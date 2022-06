Öt dolog, amiben Ungár Péter nem ért egyet Vona Gáborral

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, a párt parlamenti frakcióvezetője azzal kezdte, hogy lelkes olvasója Vona rendszeresen publikált véleménycikkeinek. Ezek az írások az Indexen jelennek meg, legutóbbit itt olvashatja. Ugyanakkor megemlítette, hogy míg a Jobbik volt elnöke olyan környezetből érkezett, amely hagyományosan nem nyugatbarát, addig szerinte mostani írásaiban ma már kifejezetten kritikátlan nyugatbarát. Jelezte, azzal a megállapításával sem ért egyet, hogy kompország lennénk. Válaszában Vona Gábor cáfolta Ungár felvetését és azt állította, hogy ő egyáltalán nem nyugatos és nem keletes, sokkal inkább a kettő között álló, aki inkább a nyugatosokkal vitázik gyakran, állítván, nem szabad a kelethez húzódókat állandóan ostorozni.

Ungár felidézte Gyöngyösi Márton politikus esetét, aki a Krím-félsziget elcsatolását „hitelesítő" oroszbarát népszavazás egyetlen magyar megfigyelője volt a Jobbik színeiben. Majd évekkel később fordított, és Gyöngyösi közösségi oldalát ma már Cseh Katalint és az uniós pénzek behozatalát dicsérő Facebook-bejegyzések uralják – ami Ungár szerint hihetetlen.

A következő az orosz–ukrán háború témája volt. Vona Gábor szerint az oroszok vesztésre állnak. Vele ellentétben Ungár azt állította, hogy a háború messze nincs még lefutva, sőt évekig el is húzódhat. Az LMP-s politikus szerint kontraproduktív az is, hogy a világ jelentős része az orosz művészeket bünteti Vlagyimir Putyin orosz elnök háborúja miatt. Válaszában Vona felidézte az orosz történelmet és ebből is a szláv politikai gondolkodásra utalva a hódító attitűdöt, amely évszázadok óta jelen volt Oroszországban.

Viszont egyértelmű számára, hogy Putyin ezt a háborút mindenképpen elvesztette, és ezzel együtt kiírta magát a nemzetközi politikából is. A putyini agresszió éppen arra volt jó, hogy a formálódó ukrán népet teljes mértékben egységbe forrasztotta. Az orosz vezető kapcsolatrendszere megszűnt az európai vezetőkkel, és a háború eddigi állása szerint megdőlt az orosz hadsereg elrettentő ereje is, hiszen az ukránok fel tudták tartóztatni őket. Ungár szerint az esetleges orosz győzelem nem jelent túl sok jót Magyarország számára.

A keleti nyitás politikáját anno a Jobbik találta ki, nem a Fidesz

Vona utalt arra, hogy a keleti nyitás koncepcióját még ők vetették fel elsőként a parlamentben, erre csatlakozott rá Orbán Viktor a 2014-es tusványosi beszédében. A némileg csapongó tematikájú beszélgetés átfordult a fiatalok Nyugat iránti csalódottságának elemzésébe. Ungár szerint szülei és a Fidesz-politikusok generációja a Nyugat egykori lelkes híveiből fordult lassan át annak tagadásába.

Ungár történelmi eszmefuttatásban emlékeztetett arra, hogy a Nyugat – kifejezetten Európa – azért lett gazdag, mert az elmúlt 250 évben szétrabolta a világot. Ha nem tengeren, de akkor is minden létező formában begyűjtötte az elmúlt évszázadok erőforrásait és a kincseket, illetve szemérmetlenül gazdagodott gyarmataiból. Tehát valószínűleg ezt a fajta gazdasági erősödést a történelem idővel helyre teszi, és ismét a másfél milliárd lakosú államok fogják inkább dominálni a világot, elfoglalni benne az őket megillető vezető helyeket.

Vona ezzel szemben a nyugatiak pozitívumaként hozta fel a kezdeményezőkészséget és a kreativitást. A Kelet szokásrendszereiből a létharmóniát kellene manapság átvennünk és nem a despotikus hozzáállást.

Ungár egy óra elteltével Vonának szegezte a kérdést, hogy szerinte a zöldpolitika miért nem hoz zöld identitást. Vona válaszában azt mondta, a zöldpolitikának közmegegyezésnek kellene ma már lenni. Ugyanakkor hozzátapadt az a felfogás, hogy viszont leginkább a baloldalt és a liberálisokat lehet a zöldpolitikával összekötni. Vona szerint mára már kissé átpolitizált lett a környezetvédelem és túlzott az is, amit az állatokkal is csinálunk. Valójában lassan beérünk a poszthumanizmus világába, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk gyűlölni magunkat.

Bár a pódiumbeszélgetés meghívója nézői kérdéseket is ígért, azonban – ezen a ponton –, amikor befejeződött a vita, és érkeztek volna a kérdések, az élő közvetítés véget ért.

Vona Gábor utolsó öt írás az Indexen itt olvasható:

A magyar labdarúgó-válogatott szárnyalásának öt lélektani oka

Vona Gábor: Öt megjegyzés a gyerekfüttyről

Vona Gábor: NER-csillagok háborúja

Vona Gábor: Az ötfelé széledt Jobbik

Egy választás, három „gyurcsány”, öt hatás

(Borítókép: Ungár Péter. Fotó: Karip Tímea / Index)