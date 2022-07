„A kormány és ellenzék közötti, illetve az országgyűlésen belül, a képviselők közötti kommunikációban most sokkal ritkább a szövet, mint volt 2014 előtt” – így fogalmazott Navracsics Tibor parlamenti visszatérésével kapcsolatban a jelenlegi parlamenti kommunikációról, hozzátéve: 2010 és 2014 között is volt kétharmados többség, „de sokkal erősebb volt az üléseken kívüli, ülések alatti vagy ülések közbeni párbeszéd ellenzéki és kormánypárti képviselők között”. Hozzátette: az ellenzék kivonulása a parlamentből „a politikai folklór része”.

Arról, hogy miért vállalta el a miniszteri pozíciót, azt mondta:

Hozzátette: érdekesnek tartja a területfejlesztési feladatokat, úgy, hogy „a magyar politikában a regionális szemléletnek nem nagyon van manapság helye”.

Egy erősen Budapest-központú országhoz alakítsunk ki egy olyan fejlesztéspolitikát, ami odafigyel Győrre is, Békéscsabára is, de a kistelepülésekre is, és máshogy kezeli a különböző adottságú térségeket. Ennek legalább az esélyét megteremtsük, ez intellektuálisan is egy kihívás.