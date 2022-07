Vajda Papír: Vécépapírból nincs hiány, de a papír zsebkendő elfogyhat a boltokban

Lesz elegendő higiéniai papírtermék az országban az alapanyag és az energiaköltség jelentős drágulása ellenére is, de a nem kerülhető el a papírtermékek áremelése. – Ezt mondta Vajda Attila, a Magyarországon piacvezető higiéniaitermék-gyártó, a Vajda Papír Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek.

Az utóbbi napokban felmerült, hogy vécépapír- és papírzsebkendő-hiány lehet az országban, mivel a Lidlben korlátozták a felvásárolható mennyiséget. A vállalat ezzel kapcsolatban azt írta, hogy „az ellátási láncban adódó problémák miatt” kellett mennyiségi korlátozást bevezetniük bizonyos termékekre, így a vécépapírra és a papír zsebkendőre is.

Vajda Attila azt mondta: Magyarország éves szükséglete 90 ezer tonna a higiéniai papírtermékekből – toalettpapír, papír zsebkendő, háztartási papírtörlő –, miközben az ő cégcsoportjuk éves szinten akár 140 ezer tonnát is tud gyártani ezekből. Azt viszont elismerte:

A boltokban toalettpapírból nem, de papír zsebkendőből lehet átmeneti készlethiány.

Hozzátette, hogy ezt a helyzetet is orvosolhatja az, hogy hamarosan befejeződik egy gyárbővítési fejlesztésük, és akkor papír zsebkendőből is tudnak majd eleget gyártani.

Vajda Attila arról is beszámolt, hogy a termékek fő alapanyaga, a cellulóz a kétszeresére drágult az elmúlt másfél évben, és mással nem tudják helyettesíteni. Az újrahasznosított papír mint alapanyag elérhetősége korlátozott, nem áll rendelkezésre kellő mennyiség a tiszta cellulóz teljes és globális szintű kiváltására.

Emiatt a közeljövőben áremelés várható, de hogy ez mekkora lesz, az a termék kategóriájából függ. Többnyire 10-20 százalékos lehet, erről a kereskedelmi partnereket is értesítették már – mondta, hozzátéve azt is, hogy az idei évben már eddig is több mint 30 százalékkal kellett emelniük a termékeik árát, de még így sem tudták fedezni a növekvő energiaköltségeket.