Míg nyugaton felfrissült a levegő, keleten tombol a kánikula

Az elmúlt időszakhoz képest a felforrósodott légtömegben keleten is több helyen alakultak ki zivatarok, de korántsem mindenütt. Később, estétől a Dunántúlra is érkezett csapadék. A frontbetörést erős, többfelé viharos szél kísérte, sőt a Balatonnál néhol 90-100 kilométeres óránkénti széllökések is előfordultak – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Míg szombaton délelőtt az ország nyugati felében 20 fok alatti hőmérsékletet mértek, az ország keleti felében már ekkor többfelé 30 fok körüli értékek voltak. Az előrejelzés szerint szombaton a csúcshőmérséklet a Dunántúlon 28 és 32, keleten 31 és 37 fok között alakul. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Másodfokú veszélyjelzést adtak ki az ország nagy részére

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a hőség miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg is másodfokú, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az UV-B sugárzás országszerte elérheti a nagyon erős, néhol az extrém szintet.

Az ország középső és keleti területein zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A következő napokban várhatóan ismét melegszik a levegő, hétfőn 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Az országos tiszti főorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.

(Borítókép: Egy kislány a párakapu alatt hűsíti magát a hőségben Salgótarjánban 2022. június 29-én. Fotó: Komka Péter / MTI)