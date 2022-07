Megdőlt a balatoni pontyrekord: annyi óriás halat fogtak, mint még soha

A likebalaton.hu szerint június végéig bezárólag összesen 68 alkalommal fogtak ki 20 kilónál is nehezebb pontyot a horgászok, amire korábban még nem volt példa. Ezen belül csak júniusban 10 fogásról számoltak be.

a hónap legnagyobb hala Balatonakarattyán került horogvégre, és 28,25 kilogramot nyomott.

Hamvasi Miklós, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzsere azt is elmondta a LikeBalatonnak nyilatkozva, hogy ugyanezt a pontyot már áprilisban is kifogták egyszer, de akkor még 29 kiló volt a súlya. Hozzátette, hogy ennél kicsit nagyobb, 29,71 kilós tükörpontyot fogtak ki május végén Balatonbogláron.

Ez a hal jó ismerősünk, hiszen már többször is horogvégre akadt. Reméljük, hogy őszre 30 kg fölötti lesz, addigra még egy kicsit hízik

– mondta Hamvasi Miklós.

A kifogott pontyokról a balatonihal.hu oldalán tettek közzé egy képgaláriát.

Így lehet nyáron pontyot fogni a Balatonnál

A pontyhorgászat legeredményesebb időszaka jellemzően a tavasz és az ősz, de nyáron is egyre több fogásról számolnak be a balatoni pecások – annak ellenére is, hogy a nagy hőség általában nem kedvez a horgászoknak. „Ilyenkor inkább a vízparti ingatlanokból lehet horgászni, hiszen a strandokon fürdőszezon van. De adott helyeken, amiket tábla jelöl, szabad éjszaka is, és emellett a mólókon, tehát akad lehetőség az év legmelegebb hónapjaiban is” – mondta erről Hamvasi Miklós. Hozzátette:

A fogást illetően az éjszakai órák a kedvezőbbek, de gyakori tendencia, hogy a hőség után érkező hidegfront idején hirtelen nagyon sok halat fognak. A vihar ugyanis átmozgatja a vizet, és a pontyok is jobban megmozdulnak, nagyobb lesz az étvágyuk.

A horgászturisztikai menedzser azt is elmondta, hogy szerinte idén ősszel is meglepetésekre lehet számítani a horgászszezonban, akár még a tórekord is megdőlhet az idén.