Tiltakozásból 26 év után otthagyja a pilisborosjenői iskolát az igazgatóhelyettes

Lemondott a pilisborosjenői iskola igazgatóhelyettese. A jelenlegi körülményeket és a kormány lépéseit okolja a döntéséért. A PDSZ szerint egyre több tanár jelenti be nekik, hogy letétbe helyezték a felmondóleveleiket.

Végleg besokallt a közoktatásban évek óta tapasztalható állapotoktól, ezért június 30-án, 26 év tanítás után lemondott határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyáról a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója és intézményvezető-helyettese.

Jávor Csaba közzétette közösségi oldalán a tankerületi igazgatónak szánt felmondólevelet, amelyben jogviszonyának megszüntetését kéri. Azt írja, hogy „normális körülmények” között nem jutott volna el a felmondásig, de most így szeretne tiltakozni.

Tiltakozom, mert az állami közoktatás jelenlegi rendszere indokolatlanul túlterheli a diákokat és a pedagógusokat, káros mentális és testi egészségükre! Tiltakozom, mert a közoktatás jelenlegi rendszere ellentmond a korszerű és hatékony pedagógiai elveknek és mindannak, amit 26 éves pedagógiai gyakorlatom alatt az oktatás-nevelésről megtanultam!

– áll a levélben.

Minden pedagógus problémája ugyanaz

Az igazgatóhelyettes kiemelte, nem tud egyetérteni azzal, hogy a közoktatás működtetésében csak a pénzügyi szempontokat veszik figyelembe, a szakmaiakat nem, nincsenek széles körű szakmai egyeztetések, a pedagógusok önállóságát teljesen megnyirbálták, a bérezés pedig nagyon aránytalanul van kiszabva a pedagógusokra háruló felelősség és teher mértékéhez képest. Tiltakozik a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása ellen, valamint a döntéshozók rendszeres megalázó, pedagógusokat semmibe vevő nyilvános nyilatkozatai ellen is.

Huszonkét kollegája is támogatásáról biztosította az intézményvezető-helyettest, jelezték, hogy mindenben egyetértenek az általa megfogalmazott állításokkal, kiállnak munkatársuk mellett, mind erkölcsileg, mind pedig morálisan. „Megértjük döntését, még akkor is, ha egyéni szempontok miatt mi a folytatás mellett döntöttünk” – fogalmaztak.

Egyre több pedagógus dönt hasonló módon

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, Nagy Erzsébet egyre gyakoribb felmondásokról számol be. Információ szerint az elmúlt néhány hétben 171-en helyezték letétbe felmondóleveleiket, emellett többen visszajeleztek, hogy nemcsak letétbe tették, hanem be is nyújtották azokat.