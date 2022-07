Operettszínház: Megműtötték a házomlásban megsérült táncos gerincét

A közlemény szerint a fiatal művész szervezete „reménykeltően jól reagált a műtéti beavatkozásra, életfunkciói kedvezőek”. A táncművész – három másik emberrel együtt – hétfő délelőtt sérült meg, amikor leomlott és az utcára zuhant az átalakítás alatt álló Jókai utca 1. szám alatti ház párkányfala.

Az Aradi utca és Jókai utca sarkán lévő ötszintes épület tetejéről indult az omlás, a homlokzati fal és tetőszerkezet elemei hullottak az utcára, az éppen arra járó gyalogosokra és az utcán parkoló autókra. Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhelyettese a baleset után lapunkat arról tájékoztatta, hogy nagy erőkkel vonultak a helyszínre, keresőkutyákkal vizsgálták át a romokat, a társhatóságok közreműködésével lezárták a területet.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője aznap elmondta, az omlás magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál arról adott tájékoztatást, hogy összesen négy ember sérült meg az omlásban, a mentőszolgálat hat kocsival érkezett a helyszínre. Később kiderült: az egyik sérült a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze, aki éppen munkahelyére tartott. A színház vezetése és társulata támogatásáról biztosította sérült társulati tagját és annak családját.

Eljárás indult, elhúzódhat a kártérítés

Többen megsérültek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított – ez már a rendőrség honlapján volt olvasható nem sokkal a házomlás után.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt elrendelt büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a történteket

– olvasható a közleményben. A rendőrség lapunk megkeresésére június 28-án közölte: eddig 31 tanút hallgatott ki; Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője elmondta, a BRFK a nyomozást szakértők segítségével végzi, orvos- és építészstatikus szakértőket rendelnek ki.

Az Index olvasója, egy munkavédelmi előadó szerint semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be a kivitelezők, ezért történhetett a baleset. Neve elhallgatását kérő informátorunk – aki szakmáját tekintve munkavédelmi előadó – úgy tudja, hogy a homlokzat megerősítése után még egy szint rákerült volna a tetőre, tehát a baleset előtt nem felújítási munkálatok zajlottak az épület tetején, hanem egy ráépítési folyamat előkészületei.

Láthatóvá váltak a vasgerendák, amelyek a homlokzat megtartásáról gondoskodtak volna

– mondta a férfi lapunknak, aki arról is beszélt, hogy két-három héttel ezelőtt egy tűzeset is volt ott, ami szintén meggyengíthette az elemeket. Ezt egyébként a kerület polgármestere, Soproni Tamás is megemlítette Facebook-posztjában. Arról, hogy a házomlásban károsultak kártérítése elhúzódhat, itt írtunk. Arról, hogy súlyos tragédiákkal terhelt a részlegesen összedőlt Jókai utcai ház története, itt olvashat.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)