Bükki erdőtűz: még mindig izzanak és dőlnek a fák

Mint megírtuk, a tűz a becslések szerint 100 hektárra terjedt ki, és csak szombat hajnalra sikerült teljesen eloltani. Néhány, szombaton közzétett fotón láthatóak is a pusztítás nyomai.

Az esettel kapcsolatban az Északerdő Zrt. – amelynek kezelésében az állami tulajdonú erdőterület áll – azt írta az Indexhez eljuttatott közleményében, hogy a tűz kisebb volt, mint ahogy korábban becsülték. Állításuk szerint az összesen mintegy 65 hektárra terjedt ki a Lillafüred és a Répáshutai Erdészeti Igazgatóság területén.

– írták, hozzátéve azt is, hogy a tűz továbbterjedését hajnali egy óra körül, részben az éjszakai zápornak is köszönhetően sikerült megakadályozni.

Az Északerdő ezenkívül azt is közölte, hogy a kárfelmérés még mindig tart, pontos adatok csak később állnak majd rendelkezésre. „Előreláthatóan napokig biztosítanak tűzőrséget a szakemberek, hogy megakadályozzák a lángok újabb fellobbanását” – tették hozzá, majd azt írták:



Sok az odvas- és holtfa, amely még most is izzik, és arra is van példa, hogy egy-egy, lábon álló törzs borul ki, ezért mindenkitől azt kéri a társaság, hogy kerülje el az érintett területet. Az erdőgazdaság ezúton is köszöni az önkéntesek segítségét