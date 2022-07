Milliárdokat vesznek el a DK-s kerületektől, állítják a polgármesterek

Közös sajtótájékoztatóján Kiss László, a III. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Dr. László Imre, a XI. kerület, Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere arról beszélt, hogy amint a koronavírus-járvány idején, úgy az orbáni megszorítócsomag bejelentése után is hamar kiderült, hogy Orbán Viktor egyik legfőbb politikai célja továbbra is az ellenzéki vezetésű önkormányzatok ellehetetlenítése. Ezért szűkíti most tovább az orbáni megszorítócsomag az önkormányzatok mozgásterét.

Orbán kormánya egy tollvonással kívánja kihúzni a rezsicsökkentés kedvezményezetti köréből az önkormányzatokat és az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményeket – állítják a polgármesterek, és sorolták a helyi példákat.

A III. kerülettől már így is több milliárd forintot vontak el az óbudai Szent Margit Rendelőintézet és a két másik kerületi szakrendelő felújítása során, most pedig körülbelül egymilliárd forintot fog bukni a kerület az orbáni megszorítócsomag miatt, ezt a pénzt az Óbuda-Békásmegyeren élőkre, óvodákra, rendelőintézetre, az utakra is költhetnék.

A VII. kerületben a gáz és a villamos energia költségei a sokszorosára nőnek, összesen közel 570 millió forint többletkiadást jelentve.

A XI. kerületi emberektől félmilliárd forintot vesz el Orbán Viktor kormánya, így a költségek csak az idei évben 165 millió forinttal fognak emelkedni, ahogy a közétkeztetés költségei is, ám ellenben a kormánnyal Újbuda nem akarja Orbánék megszorításait a lakossággal megfizettetni, ezért a többletköltséget, nagyjából 340 millió forintot magára vállal a kerület, így pedig a kiadások legalább 500 millió forinttal nőnek.

A XV. kerület a megszorítások miatt kevesebb forrást tud biztosítani a tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, parkfenntartásra, városüzemeltetésre, és az idei évre legfontosabb feladatként kitűzött, Deák utcai orvosi rendelő építését nem fogja tudni befejezni az önkormányzat.



A XVIII. kerületben az önkormányzat energiakiadásai 730 millió forinttal növekednek, ami miatt kevesebb forrás jut a kerület útjainak rendbehozatalára, a közterületek kaszálására és a szociális juttatások, például a kerületi ápolási díj kibővítésére.