Önálló határőrséget követel a Jobbik a határ menti hétvégi lövöldözés után

Az illegális bevándorlók ismét naponta ostromolják országunk széleit, a szomszédunkban pedig háború dúl. Ebben a véres helyzetben elengedhetetlen, hogy a kormány minél előbb felállítsa az önálló határőrséget! – olvasható a közleményben.



A törvényes rend pártján álló Jobbik már csaknem egy évtizede követeli ezt, és most végre a kormány is belátta, hogy a határok megvédéséhez csak és kizárólag az önálló határőrség jelentheti a megoldást. Már nem lehet tovább húzni az időt! Az elmúlt hónapok eseményei alapján még inkább egyértelmű, hogy a határok felügyeletét a határőrökre kell bízni!

A hatékonyabb védekezés érdekében szükségesnek tartjuk azt is, hogy a leendő határőrségnek legyenek határvadász századaik is. Ezeknek a határvadász századoknak pedig olyan kiképzés és felszerelés szükséges, amellyel úgynevezett első lépcsős alakulatként el tudják majd hárítani a fegyveres támadásokat is írják.



Követeljük a kormánytól, hogy még az őszi parlamenti ülésszak előtt készüljön el az a törvényjavaslat, amely megteremti az önálló határőrség jogi lehetőségét, és amelynek alapján már a nyáron elkezdődhet a testület megalakítása.

Szombaton lövöldözés tört ki menekültek között a magyar – szerb határ szerb oldalán a szabadkai erdőben. Ennek nyomán hatan megsérültek, egy ember meghalt. A kormányfő pénteki rádióinterjújában is beszélt a déli határról és a menekültekről. Orbán Viktor ugyancsak utalt az ukrajnai háborúra és sürgette egy új határvadász egység felállítását. Mint mondta, k ettő – négyezer embert kell felvenni határvédelmi szolgálatra.