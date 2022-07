Oxigénnel dúsítják a Velencei-tavat, hogy ne pusztuljanak el a halak

Megkezdődött az oxigéndúsítás a Velencei-tónál – számolt be a Fehérvár TV.

Tavaly nyáron több alkalommal is megtizedelte a tó halállományát az, hogy a szélsőséges időjárás miatt oxigénhiány jelentkezett a Velencei-tónál.

A Fehérvár TV-nek most a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Csonki István számolt be arról, hogy megkezdik az oxigéndúsítást azért, hogy elkerüljék a tömeges halpusztulást. Azt mondta: a vízminőség jó, de az alacsony vízállás és a hőség miatt szükség van a beavatkozásra.

„A Velencei-tónak nagyon alacsony a vízállása, közel 50 centivel van a minimális üzemvízszint alatt. Mivel elérkezett az első hőhullám, és a víz is felmelegszik 27-28 fokra, így a tavalyi tapasztalatok alapján már most elővigyázatosságból, felkészülésből elkezdtük a Velencei-tó levegőztetését” – fogalmazott.

Csonki István azt is közölte, hogy egy levegőztető kompresszor segítségével kezdték meg az oxigéndúsítást, amellyel több mint száz méter hosszan juttatnak oxigént a vízbe. Az eszköz

MÁSODPERCENKÉNT EGY KÖBMÉTER VIZET FORGAT MEG, ÉS NÉGY NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZIVATTYÚBÓL ÁLL.

Ez a berendezés az Agárdi Park Strandon működik, de más helyeken is – Gárdonyban, a Határárki kikötőnél és Velencén, az északi kanyarban – ugyanilyen eszközöket fognak telepíteni.

Mindemellett szerdától a vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőség-kárelhárítási fokozatot rendelt el a Velencei-tónál, ami azt jelenti, 24 órás figyelőszolgálat indul, és folyamatos laborméréseket kezdtek meg a területen. A napokban pedig egy lánctalpas jármű is érkezik a tóhoz Győrből annak érdekében, hogy ahol szükséges, be tudjanak avatkozni akár sekély vízben is – közölte a Fehérvár TV.