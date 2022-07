Szlávik János mondott több nagyon fontosat a koronavírus-járványról

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az elmúlt két év alapján nem lehetett arra számítani, hogy nyáron berobbanhat egy új koronavírus-járvány, mivel eddig igen csendesek voltak a meleg, nyári időszakok. Hozzátette: a koronavírusnak ugyanakkor nem az évszak számít, hanem maga a variáns, erre jó példa Brazília vagy a Közel-Kelet, ahol a legnagyobb melegben dübörgött a járvány.



A főorvos szerint a mostani variáns a nyári időszakban is szeret terjedni, de Szlávik János úgy fogalmazott: reméli, Magyarországon sem lesz túl intenzív a mostani vírus.

Ugyanakkor Szlávik János felhívta a figyelmet arra, hogy

akinek felső légúti tünetei vannak, az mindenképpen gondoljon arra, hogy talán fertőzött, és ennek megfelelően járjon el, mert még mindig biztonságosabb teszteltetni magunkat, mint hogy esetlegesen betegen járjuk az utcákat.

Szlávik János az új variánsról a Mokkában azt mondta, hogy enyhébb tüneteket okoz, de azokat is megfertőzheti, akik oltást kaptak, vagy már átestek a betegségen. Mint mondta: az eddigi tapasztalatok alapján jóval enyhébb tünetekkel zajlik le a betegség, ha valaki megkapta mind a három oltását, vagy átesett korábban már a betegségen.

Úgy tűnik, a kórházba nem kerülnek súlyos esetek, és ezt látjuk mi is

– mondta a főorvos, aki hozzátette: nagyon kevesen kerülnek kórházba, így azok is nagyon kevesen vannak, akik intenzív osztályon küzdenek az életükért.

Ami pedig a három oltást illeti, Szlávik is elmondta, a kutatók továbbra is azon a véleményen vannak, hogy ez a kombináció nagy védelmet nyújt a vírussal szemben. A magyar szakember is azt ajánlja, mindenki igyekezzen felvenni a három oltást, mert ez jelenti a legbiztosabb védekezést. Szerinte az is elképzelhető, hogy az időseknél és a nagyon beteg embereknél igenis a négy oltás az ajánlott, hogy megfelelő védettséghez jussanak.

(Borítókép: Szlávik János 2020. március 4-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)