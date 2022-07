Az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést

A héten ismét több hidegfront átvonul fölöttünk vagy súrolja térségünket, és főként a hét első felében érkező frontok hozhatnak csapadékot, számottevő mennyiség viszont most is főleg a Dunántúlon, keleten csak kevés helyen valószínű. Kedden a Dunántúlon, majd szerdától az ország többi részén is mérséklődik a meleg, és a hőség a hét további részében sem tér vissza.

Kedden több-kevesebb napsütésre lehet számítani, a legkevesebb nyugaton, míg a legtöbb napsütés a délkeleti megyékben várható – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn Facebookon azt is közölték, hogy az időjárás ötvenféleképpen is alakulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 24 és 37 fok között valószínű.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint mind a 19 megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt, a nyugati országrészben felhőszakadás is várható. Keleten hat megyében pedig a hőségre figyelmeztettek.

Érkezik a hidegfront

Egy érkező hidegfront hatására fokozatosan megnövekszik a zivatarhajlam. Kezdetben a nyugati, északnyugati országrészben kell kialakulásukra számítani, majd az később a Dunántúl keleti felén, a középső országrészben, valamint alacsonyabb valószínűséggel az Északi-középhegységben is megdörrenhet az ég.

Kedden egész nap instabil marad a légkör, a Dunántúl és az Északi-középhegység mellett délután, este az Alföldön is kialakulhatnak zivatarok.

A legintenzívebb cellákat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is kísérheti.

A légkör késő este is aktív maradhat, a zivatarok súlypontja várhatóan egyre inkább a keleti országrészre helyeződik majd át.

Zivatarok lesznek egész héten

Szerdán a Dunántúlon derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, kicsi a csapadék esélye. A Dunától keletre eleinte közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet és a szórványosan előforduló záporeső, zivatar az esti órákban mindenütt megszűnik. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 11, 20, délután 25, 31 fokot mérhetnek.

Csütörtökön szakadozott felhősávok vonulhatnak át felettünk északnyugatról délkelet felé. Emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatarban viharos lökések is várhatók. Hajnalban általában 9, 17, délután 24, 30 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

A hét további napjain a napsütés mellett sokfelé nappali gomolyfelhő-képződés várható. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)