Augusztustól megindulhat (az eddig Budapest–Kelebia–Belgrád-útvonalon haladó) teherforgalom a Szegedet Röszkén át Belgráddal összekötő új pályaszakaszon, miután az utolsó kilométerei is megépültek.

Amint azt Vitézy Dávid államtitkár a helyszínen elmondta, a pályaszakasz teljeskörűen 2023 második felére készülhet el, ami azt jelenti, hogy a vonal villamosítása után a teherforgalom mellett a személyszállítás is megindulhat rajta.

A szakember emlékeztetett: ezen a nyomvonalon korábban is volt egy meglehetősen rossz állapotú vasútvonal, 60 km/h-s sebességkorlátozással, ezért a személyforgalom lebonyolításában már régóta nem játszott szerepet. A pályaszakasz felújítása már 120 km/h-s sebességű közlekedést is lehetővé tesz, a határ mindkét oldalán villamosított pálya a térség lakóinak mindennapjaiban teremt komfortosabb utazási lehetőségeket, nem mellesleg pedig az ipar és a szolgáltatások előtt is új távlatokat nyit.

Jelenleg zajlanak a fő transzeurópai vasúti korridort jelentőBudapest–Kelebia–Belgrád-útvonal előkészítő munkálatai, illetve a nyomvonalába eső területek kisajátításai. Amint arról korábbanhírt adtunk, a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása 750 milliárd forint körüli összegbe kerülhet. 85 százalékát a kínai Eximbankkal kötött szerződés szerint hitelből fedezik, a fennmaradó 15 százalék önrész. 2019-ben a tervezésre és kivitelezésre kiírt közbeszerzést egy konzorcium nyerte, amelyben fele-fele arányban van benne a kormányközeli nagyvállalkozó, Mészáros Lőrinc érdekeltsége, az RM International Zrt., illetve a kínai vasúttársaságot képviselő China Railway Electrification Engineering Group Kft. és a China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.Ez minden idők legnagyobb magyarországi vasúti fejlesztése, amelynek a dokumentumait 2020 májusábantíz évre titkosítottaaz Országgyűlés. (Borítókép: Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium [TIM] közlekedésért felelős államtitkára a Szeged és a röszkei határ vasútvonal-fejlesztés kivitelezési munkáinak jelenlegi állásáról tartott sajtótájékoztatón Röszkén 2022. július 3-án Fotó:Rosta Tibor / MTI)