Leállnak a Vodafone ügyfélszolgálati rendszerei

Leállnak a Vodafone ügyfélszolgálatai az értékesítési és ügyfélszolgálati rendszerek informatikai átállása miatt július 11–16. között, az otthoni és mobil alapszolgáltatások azonban akkor is zavartalanul elérhetők lesznek.

Ahogy arról az Index is tájékoztatott, a Vodafone informatikai átállást végez az egységesebb ügyfélkiszolgálás érdekében, ami a Vodafone–UPC-integráció utolsó lépése. A Vodafone Magyarország több mint 3,8 millió ügyfelét figyelmezteti az átállásra az MTI szerint.

Az átállás alatt az online és személyes ügyintézés, értékesítés, valamint egyes speciális szolgáltatások – például az autópálya-matrica vétele és parkolás fizetése mobilon – nem lesznek elérhetők sem az üzletekben, sem az online, sem telefonos ügyfélszolgálatokon.

Pár nap maradt a számlák rendezésére

Általános információkkal és hibabejelentéssel kapcsolatban viszont tudnak segíteni. Az alapszolgáltatások – az otthoni szolgáltatások, így a vezetékes tévé, internet és telefon, a mobilhívások indítása és fogadása, az SMS küldése és fogadása, az adathasználat, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli hibabejelentés – végig elérhető lesz.

Arra kérik az előfizetőket, hogy szükséges ügyeiket intézzék el még az átállás előtt.

Amennyiben új vezetékes szolgáltatást vagy médiaeszközt szeretnének megrendelni, azt személyesen az üzletekben július 7-ig tehetik meg. A Vodafone továbbá arra is kéri ügyfeleit, hogy július 6-ig fizessék be számláikat, az érintett időszakban pedig ne indítsanak számlabefizetést. Amennyiben korábbi otthoni számlákra van szükség, azokat érdemes már július 8. előtt letölteni a My Vodafone Otthoni fiókból, ugyanis ezek július 9. után ezen a felületen már nem lesznek elérhetők.

Mobilszolgáltatások esetén a Vodafone azt javasolja ügyfeleinek, hogy gondoskodjanak időben az elegendő adatmennyiségről és a roamingszolgáltatások aktiválásáról, és július 11-ig fizessék be számláikat. A feltöltőkártyás ügyfelek ATM-en keresztül változatlanul feltölthetik egyenlegüket. Kérik, hogy az időszakban esedékessé váló éves feltöltőkártyás adategyeztetéssel kapcsolatos teendőket még az átállás előtt végezzék el.

(Borítókép: Leon Neal / Getty Images)